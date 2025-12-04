Часто болеете? Вероятно, проблема в вашей квартире, а не слабом иммунитете — объяснение врача

Проверьте свою квартиру, возможно, именно там кроется причина плохого самочувствия Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Частые простуды, аллергии и проблемы с дыханием могут быть напрямую связаны с тем, где мы живем. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева рассказала, почему в некоторых квартирах люди болеют чаще.

Главные враги здоровья

По словам эксперта, существует несколько основных факторов, которые превращают обычную квартиру в рассадник болезней:

высокая влажность — идеальная среда для размножения плесени;

нарушенная вентиляция — застой воздуха и накопление загрязнений;

плесневые грибы — невидимые аллергены.

Особенно опасны споры плесени, которые могут годами отравлять нашу жизнь. Они способны вызывать бронхиальную астму, атопический дерматит и хронические воспаления дыхательных путей.

Как распознать опасность

Главный сигнал тревоги — характерный запах сырости. Еще один признак того, что причина кроется в квартире: симптомы заболеваний часто исчезают, когда человек надолго покидает жилище.

Не стоит забывать и о бытовой пыли, которая содержит микроскопических клещей и продукты их жизнедеятельности. Ситуацию усугубляют современные герметичные окна. Традиционная вентиляция в домах была продумана довольно грамотно. Воздух поступал через щели в оконных рамах, обеспечивая естественный воздухообмен. Но современные герметичные стеклопакеты, хоть и защищают от шума и холода, создают новую проблему — нарушают этот природный баланс. Между тем система вентиляции — ключевой элемент в создании безопасной обстановки в квартире.

«Эффективный воздухообмен удаляет избыточную влагу, углекислый газ и загрязняющие вещества», — отметила Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

Как обезопасить себя

Эксперт дала практические рекомендации по улучшению микроклимата в квартире. Так, например, можно установить стеновые приточные клапаны, они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без сквозняков. Еще один вариант — бризеры с подогревом, которые подают очищенный и подогретый воздух.

«Для контроля за уровнем пыли в квартире можно использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, задерживающими мелкодисперсные частицы, и регулярно проводить влажную уборку. Важно поддерживать уровень влажности в диапазоне 40–60%, используя осушители воздуха в сырых помещениях и увлажнители при излишней сухости», — рассказала Золотарева.