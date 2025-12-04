Часто болеете? Вероятно, проблема в вашей квартире, а не слабом иммунитете — объяснение врача

Частые простуды, аллергии и проблемы с дыханием могут быть напрямую связаны с тем, где мы живем. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева рассказала, почему в некоторых квартирах люди болеют чаще.
Главные враги здоровья
По словам эксперта, существует несколько основных факторов, которые превращают обычную квартиру в рассадник болезней:
высокая влажность — идеальная среда для размножения плесени;
нарушенная вентиляция — застой воздуха и накопление загрязнений;
плесневые грибы — невидимые аллергены.
Особенно опасны споры плесени, которые могут годами отравлять нашу жизнь. Они способны вызывать бронхиальную астму, атопический дерматит и хронические воспаления дыхательных путей.
Как распознать опасность
Главный сигнал тревоги — характерный запах сырости. Еще один признак того, что причина кроется в квартире: симптомы заболеваний часто исчезают, когда человек надолго покидает жилище.
Не стоит забывать и о бытовой пыли, которая содержит микроскопических клещей и продукты их жизнедеятельности. Ситуацию усугубляют современные герметичные окна. Традиционная вентиляция в домах была продумана довольно грамотно. Воздух поступал через щели в оконных рамах, обеспечивая естественный воздухообмен. Но современные герметичные стеклопакеты, хоть и защищают от шума и холода, создают новую проблему — нарушают этот природный баланс. Между тем система вентиляции — ключевой элемент в создании безопасной обстановки в квартире.
«Эффективный воздухообмен удаляет избыточную влагу, углекислый газ и загрязняющие вещества», — отметила Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».
Как обезопасить себя
Эксперт дала практические рекомендации по улучшению микроклимата в квартире. Так, например, можно установить стеновые приточные клапаны, они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без сквозняков. Еще один вариант — бризеры с подогревом, которые подают очищенный и подогретый воздух.
«Для контроля за уровнем пыли в квартире можно использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, задерживающими мелкодисперсные частицы, и регулярно проводить влажную уборку. Важно поддерживать уровень влажности в диапазоне 40–60%, используя осушители воздуха в сырых помещениях и увлажнители при излишней сухости», — рассказала Золотарева.
Следуя этим советам, можно значительно улучшить качество воздуха в квартире и защитить свое здоровье от невидимых угроз.