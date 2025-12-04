НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Часто болеете? Вероятно, проблема в вашей квартире, а не слабом иммунитете — объяснение врача

Часто болеете? Вероятно, проблема в вашей квартире, а не слабом иммунитете — объяснение врача

Эксперт рассказала про тайных убийц нашего здоровья

Проверьте свою квартиру, возможно, именно там кроется причина плохого самочувствия

Проверьте свою квартиру, возможно, именно там кроется причина плохого самочувствия

Частые простуды, аллергии и проблемы с дыханием могут быть напрямую связаны с тем, где мы живем. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева рассказала, почему в некоторых квартирах люди болеют чаще.

Главные враги здоровья

По словам эксперта, существует несколько основных факторов, которые превращают обычную квартиру в рассадник болезней:

  • высокая влажность — идеальная среда для размножения плесени;

  • нарушенная вентиляция — застой воздуха и накопление загрязнений;

  • плесневые грибы — невидимые аллергены.

Особенно опасны споры плесени, которые могут годами отравлять нашу жизнь. Они способны вызывать бронхиальную астму, атопический дерматит и хронические воспаления дыхательных путей.

Как распознать опасность

Главный сигнал тревоги — характерный запах сырости. Еще один признак того, что причина кроется в квартире: симптомы заболеваний часто исчезают, когда человек надолго покидает жилище.

Не стоит забывать и о бытовой пыли, которая содержит микроскопических клещей и продукты их жизнедеятельности. Ситуацию усугубляют современные герметичные окна. Традиционная вентиляция в домах была продумана довольно грамотно. Воздух поступал через щели в оконных рамах, обеспечивая естественный воздухообмен. Но современные герметичные стеклопакеты, хоть и защищают от шума и холода, создают новую проблему — нарушают этот природный баланс. Между тем система вентиляции — ключевой элемент в создании безопасной обстановки в квартире.

«Эффективный воздухообмен удаляет избыточную влагу, углекислый газ и загрязняющие вещества», — отметила Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

Как обезопасить себя

Эксперт дала практические рекомендации по улучшению микроклимата в квартире. Так, например, можно установить стеновые приточные клапаны, они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без сквозняков. Еще один вариант — бризеры с подогревом, которые подают очищенный и подогретый воздух.

«Для контроля за уровнем пыли в квартире можно использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, задерживающими мелкодисперсные частицы, и регулярно проводить влажную уборку. Важно поддерживать уровень влажности в диапазоне 40–60%, используя осушители воздуха в сырых помещениях и увлажнители при излишней сухости», — рассказала Золотарева.

Следуя этим советам, можно значительно улучшить качество воздуха в квартире и защитить свое здоровье от невидимых угроз.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
