НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 756мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Где заработали новые «Пауки»
«Умные решения»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Погода в выходные
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Здоровье Что съесть перед сном, чтобы лучше выспаться: советы терапевта из Ярославля

Что съесть перед сном, чтобы лучше выспаться: советы терапевта из Ярославля

Памятка для качественного ночного восстановления

267
Врач рассказала, какие продукты способны улучшить качество сна | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВрач рассказала, какие продукты способны улучшить качество сна | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Врач рассказала, какие продукты способны улучшить качество сна

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В условиях современного ритма жизни, когда мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации и повышенным уровнем стресса, могут возникнуть трудности со сном.

Ранее мы делали интервью с терапевтом из Ярославля Натальей Серовой, которая подробно объяснила, от чего зависит качество сна и что нужно сделать для его улучшения.

В этом материале мы делимся рекомендациями по питанию — продуктами, которые, по словам Натальи Серовой, способны благоприятно повлиять на сон и помочь организму расслабиться ночью.

Наталья Серова — практикующий врач-терапевт, работающая в Соловьёвской больнице Ярославля. В своей практике она придерживается превентивно-интегративного подхода.

Такой подход предполагает комплексный взгляд на здоровье пациента с акцентом на профилактику заболеваний и выявление причин, которые могут нарушать общее самочувствие.

Что надо есть, чтобы улучшить качество сна | Источник: Мария Романова / Городские медиаЧто надо есть, чтобы улучшить качество сна | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Что надо есть, чтобы улучшить качество сна

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

По словам Натальи Серовой, некоторые привычные продукты содержат вещества, влияющие на уровень мелатонина, кортизола и нервную систему.

Одним из самых действенных средств перед сном терапевт называет теплое молоко. Вариант с медом способствует расслаблению, а молоко с куркумой и корицей действует как натуральное противовоспалительное и успокаивающее средство.

Фрукты также играют важную роль. Вишня, как естественный источник мелатонина, помогает быстрее заснуть, а киви положительно влияет на общее качество ночного отдыха. Бананы благодаря магнию и триптофану снимают напряжение, а груша облегчает пищеварение перед сном.

Читайте также

Для снижения стресса специалист рекомендует небольшое количество темного шоколада, а для поддержания стабильного уровня энергии — блюда из тыквы, содержащие сложные углеводы.

Наталья Серова отмечает, что ромашковый чай остается одним из лучших вечерних напитков: он уменьшает активность нервной системы и снижает уровень кортизола. В рацион можно включить и семена тыквы, богатые магнием и цинком, а также творог, содержащий медленно усваиваемый белок с триптофаном, важным для выработки гормонов сна.

По словам терапевта, включение этих продуктов в вечерний рацион может помочь справиться с бессонницей и сделать сон более глубоким и восстановительным.

<p>Наталья Серова </p><p>Наталья Серова </p>

Здоровым считается сон, который соответствует нескольким показателям. Засыпание должно происходить до полуночи и занимать не более 20 минут. Допустимо одно эпизодическое пробуждение за ночь, после которого человек снова засыпает примерно за десять минут. А общая продолжительность полноценного сна составляет от семи с половиной до девяти часов.

Наталья Серова

терапевт
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Питание Сон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
36 минут
Снотворное съешьте
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление