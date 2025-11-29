Что съесть перед сном, чтобы лучше выспаться: советы терапевта из Ярославля

В условиях современного ритма жизни, когда мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации и повышенным уровнем стресса, могут возникнуть трудности со сном.

Ранее мы делали интервью с терапевтом из Ярославля Натальей Серовой, которая подробно объяснила, от чего зависит качество сна и что нужно сделать для его улучшения.

В этом материале мы делимся рекомендациями по питанию — продуктами, которые, по словам Натальи Серовой, способны благоприятно повлиять на сон и помочь организму расслабиться ночью.