Что съесть перед сном, чтобы лучше выспаться: советы терапевта из Ярославля

В условиях современного ритма жизни, когда мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации и повышенным уровнем стресса, могут возникнуть трудности со сном.
Ранее мы делали интервью с терапевтом из Ярославля Натальей Серовой, которая подробно объяснила, от чего зависит качество сна и что нужно сделать для его улучшения.
В этом материале мы делимся рекомендациями по питанию — продуктами, которые, по словам Натальи Серовой, способны благоприятно повлиять на сон и помочь организму расслабиться ночью.
Наталья Серова — практикующий врач-терапевт, работающая в Соловьёвской больнице Ярославля. В своей практике она придерживается превентивно-интегративного подхода.
Такой подход предполагает комплексный взгляд на здоровье пациента с акцентом на профилактику заболеваний и выявление причин, которые могут нарушать общее самочувствие.
По словам Натальи Серовой, некоторые привычные продукты содержат вещества, влияющие на уровень мелатонина, кортизола и нервную систему.
Одним из самых действенных средств перед сном терапевт называет теплое молоко. Вариант с медом способствует расслаблению, а молоко с куркумой и корицей действует как натуральное противовоспалительное и успокаивающее средство.
Фрукты также играют важную роль. Вишня, как естественный источник мелатонина, помогает быстрее заснуть, а киви положительно влияет на общее качество ночного отдыха. Бананы благодаря магнию и триптофану снимают напряжение, а груша облегчает пищеварение перед сном.
Для снижения стресса специалист рекомендует небольшое количество темного шоколада, а для поддержания стабильного уровня энергии — блюда из тыквы, содержащие сложные углеводы.
Наталья Серова отмечает, что ромашковый чай остается одним из лучших вечерних напитков: он уменьшает активность нервной системы и снижает уровень кортизола. В рацион можно включить и семена тыквы, богатые магнием и цинком, а также творог, содержащий медленно усваиваемый белок с триптофаном, важным для выработки гормонов сна.
По словам терапевта, включение этих продуктов в вечерний рацион может помочь справиться с бессонницей и сделать сон более глубоким и восстановительным.
Здоровым считается сон, который соответствует нескольким показателям. Засыпание должно происходить до полуночи и занимать не более 20 минут. Допустимо одно эпизодическое пробуждение за ночь, после которого человек снова засыпает примерно за десять минут. А общая продолжительность полноценного сна составляет от семи с половиной до девяти часов.