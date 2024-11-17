Эти три привычки мешают вашему сну! Врач из Ярославля поделилась советами для качественного отдыха

Как улучшить сон, рассказала врач Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Зачастую проблемы со сном связаны с неправильными вечерними привычками. Человеческий мозг — сложный орган, которому нужна помощь для расслабления. Как это сделать, рассказала терапевт из Ярославля Наталья Серова.

— Самая распространенная причина нарушения сна — гаджеты. Многие люди в спальне устанавливают телевизор. Они его смотрят в кровати, после ложатся спать. И хорошо, если у таких людей нет проблем со сном, но если речь идет о человеке, у которого есть проблемы, то вот это ключевой момент. Надо исключить источники синего света: телефон, планшет, ноутбук, — объяснила врач в разговоре с 76.RU.

Спальня только для сна и секса. Наталья Серова терапевт

Помимо отказа от гаджетов стоит исключить вечерние тренировки. И не стоит забывать про питание — оно также сказывается на качестве сна.

— Физическая активность важна, но рекомендуется перенести занятия на утренние часы. За 2–3 часа до сна стоит обеспечить покой, — рассказала врач Наталья Серова. — Людям с нарушениями сна стоит отказаться от легких углеводов, в том числе от сладкого. Все тонизирующие напитки, чай и кофе, лучше пить только в первой половине дня.

Тут может возникнуть логичный вопрос: «А что рекомендуется делать перед сном?»

— Вечерние прогулки хорошо влияют на сон. Они могут способствовать расслаблению. В то же время это форма спокойной физической активности, которая также благоприятно сказывается на сне. Чтение книги перед сном, травяной чай и теплая ванна — в совокупности с терапией по нормализации витаминного баланса эти пункты могут помочь решению проблемы бессонницы, — отметила врач.