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Здоровье Эти три привычки мешают вашему сну! Врач из Ярославля поделилась советами для качественного отдыха

Эти три привычки мешают вашему сну! Врач из Ярославля поделилась советами для качественного отдыха

Публикуем рекомендации от терапевта Натальи Серовой

409
2 комментария

Как улучшить сон, рассказала врач

Зачастую проблемы со сном связаны с неправильными вечерними привычками. Человеческий мозг — сложный орган, которому нужна помощь для расслабления. Как это сделать, рассказала терапевт из Ярославля Наталья Серова.

— Самая распространенная причина нарушения сна — гаджеты. Многие люди в спальне устанавливают телевизор. Они его смотрят в кровати, после ложатся спать. И хорошо, если у таких людей нет проблем со сном, но если речь идет о человеке, у которого есть проблемы, то вот это ключевой момент. Надо исключить источники синего света: телефон, планшет, ноутбук, — объяснила врач в разговоре с 76.RU.

Спальня только для сна и секса.

Помимо отказа от гаджетов стоит исключить вечерние тренировки. И не стоит забывать про питание — оно также сказывается на качестве сна.

— Физическая активность важна, но рекомендуется перенести занятия на утренние часы. За 2–3 часа до сна стоит обеспечить покой, — рассказала врач Наталья Серова. — Людям с нарушениями сна стоит отказаться от легких углеводов, в том числе от сладкого. Все тонизирующие напитки, чай и кофе, лучше пить только в первой половине дня.

Тут может возникнуть логичный вопрос: «А что рекомендуется делать перед сном?»

— Вечерние прогулки хорошо влияют на сон. Они могут способствовать расслаблению. В то же время это форма спокойной физической активности, которая также благоприятно сказывается на сне. Чтение книги перед сном, травяной чай и теплая ванна — в совокупности с терапией по нормализации витаминного баланса эти пункты могут помочь решению проблемы бессонницы, — отметила врач.

Подробнее о причинах бессонницы читайте в этом материале.

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Сон Терапевт Здоровье Рекомендации Врач Бессоница Бессонница
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Комментарии
2
Гость
50 минут
"Попробуйте спать не с игрушкой, а с мужиком" - советуют Наталье Серовой ученицы одной из ярославских школ.
Гость
9 минут
Ночью на прогулку на улицу выходить страшно
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