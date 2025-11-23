Начните с расхламления: откуда взять мотивацию на уборку дома — советы психолога

Чистота в доме делает жизнь человека комфортнее. Когда всё стоит на своих местах, нам легче организовать свой быт. Но от уборки можно получить не только порядок в комнате, но и в голове. Ярославский штатный психолог медцентра «Доктор» для взрослых и подростков Екатерина Полякина рассказала 76.RU, как замотивировать себя на уборку.

Как уборка влияет на эмоциональное состояние

Начиная разговор о влиянии уборки на эмоциональное состояние человека, нельзя пройти мимо темы «гормонов счастья». Сюда эксперт относит нейромедиаторы (биологически активные химические вещества) и гормоны.

«Уборка как ряд действий с очевидным результатом подкрепляется выработкой дофамина — нейромедиатора, отвечающего за подкрепление мотивации и предвкушения награды (внутренней или внешней похвалы)», — отметила Екатерина Полякина.

Награда может быть не только материальной. Само восприятие себя в чистом и упорядоченном пространстве, как рассказала психолог, всегда приятнее, чем жизнь в хаосе и беспорядке.

В качестве бонуса за уборку у человека вырабатываются эндорфины и серотонин. За выработку эндорфина отвечает физическая активность. Серотонин же связан с приятным ощущением после наведения порядка. У человека улучшается настроение, повышается самооценка и уровень социальной значимости.

«Как правило, уборка социально одобряема в кругу семьи и знакомых. Это стимулирует ее выполнять регулярно. Возникает связка " я прибрался — я хороший " », — пояснила эксперт.

Где взять мотивацию для уборки

Екатерина Полякина обратила внимание, что одобрение за уборку сильно влияет на дальнейшую мотивацию прибираться. Если человек сталкивался с тем, что на его старания отвечали едкими замечаниями, то результат не будет давать удовлетворения. Может пропасть желание наводить порядок. Уборка будет ассоциироваться с чем-то долгим, скучным и безрезультатным. Откуда здесь взять мотивацию?

Психолог считает, что поменять свое представление об уборке возможно. Нужно только раздробить наведение порядка на несколько маленьких действий. Так, результат от уборки будет заметен быстрее.

«Можно добавить дополнительные стимулы: включение любимой музыки, обещание себе каких-то приятностей после выполнения каждого небольшого набора действий. Превращать нудные домашние дела в своеобразный квест — прекрасный навык!» — порекомендовала эксперт.

Помогает ли уборка при стрессе

Замечали ли вы, что при плохом настроении и стрессе домашняя рутина отвлекает от грустных мыслей? Специалист связывает это с тем, что «гормоны стресса» (кортизол, адреналин) перерабатываются организмом естественным образом при физической активности.

«Телу необходимо движение в такие моменты. А когда они еще и подкрепляются видимыми изменениями в пространстве — наш мозг " на практике " возвращает себе ощущение субъектности, которую можно выразить так: „Я всё еще могу на что-то влиять и менять вокруг себя, а не просто жертва обстоятельств " “, — отметила психолог.

Как заставить себя соблюдать чистоту

Бывает так, что взрослым людям по-прежнему сложно, как и в детстве, соблюдать чистоту, прибираться лень, но при этом самим хочется порядка и комфорта. Екатерина Полякина вспоминает, что совсем недавно были популярны «марафоны чистоты». В них говорилось, что у людей очень большая потребность найти волшебную подсказку относительно уборки и организации пространства, и что много людей не любят уборку, но при этом хотят чистоты.

«Все марафоны начинались с одного — с расхламления, то есть освобождения квартиры от вещей, которыми никто давно не пользуется. Действительно, ведь и без волшебства, чем меньше предметов на полках, тем легче будет пройтись влажной тряпочкой и не устать», — отметила специалист.

Второй секрет таких марафоном заключался в том, чтобы разделить квартиру на зоны и прибираться в несколько заходов, например, по 20 минут в день, чтобы уйти от ощущения долгой беспросветной уборки.

В конце свои старания стоит подкрепить трекерами привычек (таблички для галочек, что выполнено) и похвалой себе.

Если тяжело выработать структуру и всё кажется очень запущенным, а времени и сил очень мало, то можно пойти другим путем. Психолог советует задавать каждый раз себе вопрос, что сейчас важнее всего (например, постирать и погладить) либо что раздражает больше всего (например, заляпанные зеркала). После выполнения конкретного дела вы уже будете чувствовать прилив сил и значимость того, что сделали (снова спасибо дофамину и серотонину).

Екатерина Полякина отметила, что главное — не отчаиваться. Свое хорошее настроение и нахождение в приятном пространстве точно стоят того, чтобы пробовать наладить отношения с уборкой еще и еще раз.