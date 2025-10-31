Страдают легкие, и речь не о ковиде: врач предупредил о распространенном опасном вирусе

Рекомендуется не пренебрегать мерами профилактики и носить медицинские маски Источник: Михаил Огнев / Mikhail Ognev

Россиян предостерегают от заражения респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Болезнь представляет большую опасность для здоровья легких и чаще всего приводит к госпитализации. Подробности об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — возбудитель инфекций дыхательных путей, в частности респираторно-синцитиальной.



Одна из наиболее распространенных причин острых инфекций нижних дыхательных путей у детей во всём мире, а также может вызывать тяжелые респираторные заболевания у пожилых людей и людей с фоновыми заболеваниями.

«Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Наибольшая восприимчивость к респираторно-синцитиальной инфекции отмечается среди недоношенных детей и детей в возрасте от 4–5 месяцев до 3 лет.

В группу риска также входят:

дети до 2 лет с хроническими бронхо-легочными заболеваниями и заболеваниями сердца, особенно с врожденными пороками;

дети с иммунодефицитами;

взрослые старше 65 лет;

люди со сниженным иммунитетом.

По словам Мясникова, с этим вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. А показатель смертности от заболевания составляет от 7 до 10%.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Вирус остается опасным в течение нескольких часов при попадании на поверхность. Врач рекомендовал соблюдать меры профилактики: часто мыть руки и использовать средства защиты (медицинские маски).