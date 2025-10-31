НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страдают легкие, и речь не о ковиде: врач предупредил о распространенном опасном вирусе

Страдают легкие, и речь не о ковиде: врач предупредил о распространенном опасном вирусе

Заболевание сильнее, чем грипп и коронавирус

Россиян предостерегают от заражения респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Болезнь представляет большую опасность для здоровья легких и чаще всего приводит к госпитализации. Подробности об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — возбудитель инфекций дыхательных путей, в частности респираторно-синцитиальной.

Одна из наиболее распространенных причин острых инфекций нижних дыхательных путей у детей во всём мире, а также может вызывать тяжелые респираторные заболевания у пожилых людей и людей с фоновыми заболеваниями.

«Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Наибольшая восприимчивость к респираторно-синцитиальной инфекции отмечается среди недоношенных детей и детей в возрасте от 4–5 месяцев до 3 лет.

В группу риска также входят:

  • дети до 2 лет с хроническими бронхо-легочными заболеваниями и заболеваниями сердца, особенно с врожденными пороками;

  • дети с иммунодефицитами;

  • взрослые старше 65 лет;

  • люди со сниженным иммунитетом.

По словам Мясникова, с этим вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. А показатель смертности от заболевания составляет от 7 до 10%.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Вирус остается опасным в течение нескольких часов при попадании на поверхность. Врач рекомендовал соблюдать меры профилактики: часто мыть руки и использовать средства защиты (медицинские маски).

Пока ситуация с заболеваемостью гриппом и различными респираторными вирусами остается стабильной. Однако всё может измениться, так как распространение болезней, скорее всего, придется на декабрь–январь. Такой прогноз недавно сделал внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
