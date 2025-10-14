«Для чиновника будет лучше». Российская медицина может кардинально измениться — что говорят эксперты

Федеральный Минздрав предлагает реформировать систему ОМС Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Федеральный Минздрав внес в Государственную думу законопроект, который при принятии сильно изменит систему обязательного медицинского страхования в стране. Суть реформы в том, чтобы передать главам регионов полномочия по исключению страховых медицинских организаций из системы ОМС. Их функции в этом случае перейдут к территориальным фондам обязательного медицинского страхования. Экспертное сообщество крайне неоднозначно восприняло это предложение. Что говорят специалисты — читайте в материале NN.RU.

Инициативу крайне остро восприняли не только сами страховые компании, которые являются прямыми интересантами в этом вопросе, но и сторонние эксперты. В частности те, кто занимается защитой прав пациентов. Ведь эта реформа в первую очередь может поставить под удар именно их. Об этом NN.RU сообщили во Всероссийском союзе пациентов.

— Речь не идет о том, что завтра отменят медицинскую помощь в целом. Люди по-прежнему будут приходить в поликлиники и больницы. Но важно другое: исчезнет независимый защитник пациента в системе ОМС. Это коренным образом меняет правила игры. Сегодня человек знает: если возникнет проблема, можно обратиться в свою страховую компанию и она будет добиваться соблюдения его прав. Если этот канал убрать, то пациент остается один на один с системой, которая сама себя контролирует. Это, по сути, отменяет сам принцип страховой модели ОМС, на который мы много лет опирались, — рассказал сопредседатель Союза Юрий Жулёв.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв Источник: Всероссийский союз пациентов

Он убежден, что страховые компании реально стоят на стороне пациентов. Ведь их задача — не лечить, а следить за соблюдением прав. В частности, страховые помогают добиваться положенного и адекватного лечения. Да и в целом контролируют качество оказанной медицинской помощи. Жулёв говорит, что таких примеров очень много.

По данным Всероссийского союза пациентов, страховые проводят более 30 миллионов экспертиз качества медицинской помощи ежегодно. А их заключения ложатся в основу судебных решений в пользу пациентов.

— Человек может ждать операцию или обследование месяцами, а с помощью страховой добивается сокращения сроков. Пациенту могут отказать в госпитализации или направить не туда, страховщик вмешивается и решает этот вопрос. Территориальные фонды — это ведомственная структура, у них нет мотивации бороться за конкретного пациента. В результате человек просто останется без реального инструмента защиты своих прав, — заключил специалист.

Его коллега, сопредседатель организации Ян Власов считает, что реформа может привести к значительной деградации российской системы здравоохранения. Эксперт говорит, что без адекватной обратной связи, которую до медучреждений доносят страховые, не может быть развития.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов Источник: Всероссийский союз пациентов

— Страховые компании выполняют именно эту роль — выявляют дефекты оказания медицинской помощи и добиваются восстановления нарушенных прав граждан. Передача этих функций под контроль органов исполнительной власти лишит систему важнейшего инструмента саморегуляции и сделает пациентов беззащитными. Когда СМО участвует в процессе, пациент получает реальную возможность восстановления нарушенного права. А директор фонда, назначаемый губернатором, никогда не будет бороться в суде против подведомственных клиник, — отметил Власов.

Согласно федеральному закону, директоров территориальных фондов ОМС назначают главы регионов. Власов уверен, что это создаст прямую зависимость фондов от собственников медорганизаций. А также создаст дополнительные коррупционные риски.

Член общественного совета при Минздраве России Алексей Старченко в разговоре с NN.RU подчеркнул, что новая реформа направит систему ОМС совсем не в том направлении, в каком она зарождалась. Ведь в 90-х в соответствующем постановлении Верховного Совета отмечалось, что контрольные функции передаются частным страховым компаниям. Также было указано, что учредители частных страховых компаний не могут быть ни органами государственной власти, ни должностными лицами. То есть система изначально была создана независимой.

Член общественного совета при Минздраве России Алексей Старченко Источник: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

— У нас работает несколько страховых компаний. Если пациенту не понравилась одна, он пойдет в другую. А территориальный фонд не выбрать — он один. Тебе не понравилось общение с территориальным фондом? Терпи. Станет хуже или лучше для простого человека? Для чиновника будет лучше. Мы всё делаем, видимо, для чиновника в первую очередь, для его благодушия, благорасположения, чтобы кресло не качать. А вот гражданину будет лучше от этого закона или хуже? С моей точки зрения, будет хуже гораздо. Правда его не найдет. Дальше что начнется? Самосуды. У нас и так на медицинских работников много нападают. А будет еще больше таких случаев, потому что у человека не будет возможности добиться справедливости, — считает Старченко.

Эксперты считают, что страховые — важное и независимое звено в системе ОМС Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Сторонники реформы в свою очередь говорят, что за ней кроется желание больниц избавиться от «конских штрафов», которые от страховых иногда выше, чем лечение пациента. Такое мнение, например, выразил главред нижегородского медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

— Вы вылечились, ушли счастливый домой, а бесплатной медицине за это не заплатили. Или заплатили копейки. А общественность потом удивляется — почему у нас больницы в ужасном состоянии? И жалуются в правительство, хотя основной источник финансирования — это далеко не всегда бюджет! Медики возмущены: «Мы спасаем, мы действуем, а потом приходит кто-то и решает, правильно мы поступили или нет! И никто не учитывает интересы пациента». Проблема зрела лет двадцать, — считает Никонов.

Касаемо этого член общественного совета при Минздраве РФ Алексей Старченко также высказался довольно однозначно. Говорит, чтобы рассуждать о каких-либо штрафах, надо понимать их объемы, которые, по мнению специалиста, не так велики.

— Они не превышают 2% от суммы финансирования медицинских организаций… Если говорить о главных врачах, каждую неделю публикация. Какой-то главный врач какой-то организации задержан, возбуждено уголовное дело. А вот в отношении директоров страховых компаний почему-то этого нет. Я нашел только одно такое дело, — заключил Старченко.

Реформу поддержала Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения России Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Еще о поддержке инициативы заявили организации профсоюза работников здравоохранения России. Там считают, что только при участии госструктур можно реально защитить права пациентов и обеспечить справедливый контроль качества медицинской помощи.

Там же предложили дополнить законопроект еще несколькими положениями: предусмотреть участие профессиональных и общественных объединений в работе общественных советов ТФОМС; сделать публичной отчетность фондов о результатах контроля качества медпомощи и расходования средств; закрепить независимый механизм рассмотрения жалоб пациентов и медработников на решения ТФОМС.

Члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов высказались категорически против реформы.

— Исключение страховых медицинских организаций из системы ОМС приведет к упразднению института страховых представителей, без которых старшему поколению будет сложно ориентироваться в системе услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения. Пациенты могут столкнуться с увеличением очередей, сокращением и частичным сокрытием спектра доступных бесплатных услуг и, как следствие, с более серьезными последствиями для своего здоровья, — заявил председатель совета Николай Колосов.

На заседании экспертного совета в Госдуме участники пришли к решению, что в текущем виде реформу принимать нельзя. Они также отметили, что следует провести независимую оценку этого законопроекта. Дадут ли усилия специалистов и общественников хоть какой-то результат — покажет время.