Всего 30 секунд, и вы поймете, что сильно постарели. Очень простой тест

Возраст человека выдают определенные реакции, а не морщины и болезни

Всего 30 секунд, и вы поймете, что сильно постарели. Очень простой тест | Источник: istock / Hispanolistic
Источник:

istock / Hispanolistic

Наш организм — это сложная, но очень логичная система, в которой всё взаимосвязано. Опытные врачи-диагносты могут лишь по одному внешнему виду человека предположить, от каких заболеваний он страдает, и в большинстве случаев окажутся правы.

Выдают состояние и определенные тесты. Так, о здоровье человека может многое сказать его чувство баланса. Идеально балансировать могут люди, которые занимаются спортом, особенно пилатесом, йогой или растяжкой. Однако существует так называемый баланс здоровья, который зависит от возраста.

Тест «фламинго» покажет, сколько вам на самом деле лет

Простой, но эффективный тест на возраст: попробуйте простоять определенное количество времени на одной ноге!

Думаете, что это просто? Ошибаетесь! Это доказали даже ученые, которые проверили более сотни людей старше 50 лет: как они ходят, какая у них сила мышц и как они держат равновесие. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач Зухра Павлова.

Зухра Павлова, эндокринолог, доктор медицинских наук, личный сайт

«Оказалось, что быстрее всего с возрастом сдает вовсе не скорость шага и не сила хвата, а умение стоять на одной ноге. И особенно на слабой, не доминантной ноге. Походка у большинства почти не менялась, мышцы слабели постепенно, а вот баланс исчезал заметно быстрее», — комментирует исследование эндокринолог.

Чем хуже у вас равновесие, тем больше вероятность падений, особенно в пожилом возрасте. Это чревато переломами, которые потом могут вылиться в массу проблем со здоровьем.

Как проверить себя

Вам потребуется меньше минуты. Всё, что нужно сделать, — это встать на одну ногу. Лучше всего сделать это рядом со стеной или столом, чтобы у вас была опора в случае чего.

Теперь засекайте время. Согласно исследованию, 20–30 секунд — хороший результат. Если меньше 10 секунд, это сигнал задуматься.

Специалисты здравоохранения Великобритании тоже взяли этот тест на вооружение. Согласно выводам европейских экспертов, нормы должны быть немного строже.

  • 18–39 лет: 43 секунды

  • 40–49 лет: 40 секунд

  • 50–59 лет: 37 секунд

  • 60–69 лет: 30 секунд

  • 70–79 лет: 18–19 секунд

  • 80 лет и старше: около 5 секунд

То есть молодые люди должны продержаться около минуты, те, кто старше сорока, — 40 секунд, а пенсионеры как минимум 30 секунд. При этом баланс можно тренировать: закрывать глаза, менять ногу, приседать, вставать на носки, чтобы в будущем добиться лучших результатов.

В любом случае старайтесь заботиться о себе, не забывать о физической активности и правильно питаться. Тогда и тест на баланс с каждым разом будет даваться всё легче и легче.

А еще с возрастом пропадает бдительность, и чем человек старше, тем быстрее он становится жертвой мошенников.

3 типа людей, которые попадаются на уловки телефонных мошенников

Всё чаще в России люди становятся жертвами мошенников, которые звонят якобы из банка или даже из полиции и под разными предлогами выманивают деньги. Психолог рассказала, по каким фразам в разговоре можно узнать мошенника и кто чаще всего попадается на обман.

Звонки от сотрудников службы безопасности банка или следователей, объявляющих, что вы свидетель по «денежному» делу или должны помочь спасти родственника от тюрьмы, для многих уже стали привычными. Но понимают, что их обманывают, далеко не все.

Преступления подобного рода фиксируют ежедневно — сотнями по стране. Мошенники используют всё больше способов обмана доверчивых россиян, и порой способов весьма изощренных. Повинуясь влиянию и указаниям преступников, люди берут кредиты, скрывая это от своих близких, продают машины и недвижимость.

Психолог рассказала, какая категория людей находится в зоне риска.

  • Они изначально имеют импульсивный или тревожный характер.

  • В данный момент переживают негативные ситуации в жизни — психика становится уязвима к внешним атакам.

  • Пожилые, так как в силу своего возраста они становятся излишне доверчивыми.

«Мошенники владеют техниками убеждения, манипуляциями, — предупреждает психолог Эльвира Сорокина. — Сам диалог выстраивается на основе угроз. Когда человек их слышит, он оказывается в состоянии стресса и неспособен рационально мыслить и принимать оперативные решения. В этот момент мошенник и предлагает готовые варианты выхода из ситуации. Наш мозг устроен так, что в такой момент он начинает работать по пути наименьшего сопротивления, он готов следовать по предложенной обманщиком готовой инструкции».

Эльвира Сорокина, медицинский психолог Нижневартовской психоневрологической больницы

Как выявить телефонного мошенника

Психолог советует внимательно слушать собеседника, если вам позвонили с незнакомого номера. Очень важный знак: мошенники всегда говорят о себе.

«Если собеседник весь разговор концентрирует на себе — предлагает решить проблему, говорит, что знает, как поступить в сложившихся условиях без привлечения полиции, врачей и других экспертов, — велика вероятность, что он намерен вас обмануть», — объясняет психолог Эльвира Сорокина.

Софья Хромова
Анна Майская
Тест Фламинго Возраст Старение
Две минуты стою,но больше некогда.Ерундовый тест.
