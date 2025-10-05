7 ошибок, которые не дают похудеть. Тренер рассказала, что делают не так те, кто занимается в спортзале

Источник: Skynesher / Getty Images

Многие до сих пор уверены: чем больше тренировок, тем быстрее результат. Кажется логичным: больше двигаешься — быстрее худеешь или приходишь в форму. Но на деле постоянные занятия без пауз и недосып только тормозят прогресс. Организм не машина, он не может работать без перерыва. И если не уделять внимание восстановлению, ни мышцы, ни нервная система не справятся с нагрузкой. Но результаты рождаются не во время тренировки, а между ними, когда тело отдыхает, а ресурсы восстанавливаются, рассказала «Доктору Питеру» фитнес-тренер FitStars Елизавета Прокудина.

Елизавета Прокудина — фитнес-тренер FitStars, инструктор групповых и персональных программ по функциональному и силовому тренингу, стретчингу, пилатесу и аэробным классам.

1. Сон — главный фитнес-инструмент

Недосып разрушает прогресс быстрее любых «читмилов». Даже если вы тренируетесь регулярно и питаетесь идеально, но спите по 4–5 часов, организм не успевает восстанавливаться. Что помогает:

ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные;

убрать гаджеты хотя бы за час до сна;

проветривать комнату и делать ее максимально темной;

следить за циркадными ритмами: активность — утром и днем, а вечером лучше переходить в режим замедления.

Интересный факт: при хроническом недосыпе снижается чувствительность к инсулину, а значит, жиры и углеводы усваиваются хуже. В итоге вес встает, даже если дефицит калорий соблюдается.

2. Питание как топливо

Фраза «правильное питание» звучит абстрактно. На деле речь о двух вещах — балансе микроэлементов и достаточном количестве макронутриентов. Белки нужны для восстановления мышц, жиры — для гормонального баланса, углеводы — для энергии. Исключение любого из этих элементов ведет к дисбалансу.

Частая ошибка: человек увеличивает количество тренировок, но оставляет питание на прежнем уровне или урезает калории до минимума. Организм воспринимает это как стресс и начинает экономить ресурсы: замедляется обмен веществ, падает энергия.

Совет: подбирайте питание под цели и нагрузки. Если не уверены, начните хотя бы с ведения дневника питания. Это помогает увидеть, чего в рационе не хватает.

3. Тренировки: не количество, а качество

Каждый день бегать или убиваться в зале — плохая стратегия. При таком подходе мышцы не успевают восстанавливаться, а нервная система работает на износ. В итоге человек получает травмы или выгорает и бросает спорт совсем. Лучше тренироваться 3–4 раза в неделю, но грамотно распределять нагрузки:

чередовать силовые и кардио;

включать функциональные и мобильностные упражнения;

не забывать про разминку и заминку.

Используйте принцип прогрессии: нагрузка должна расти постепенно, а не обрушиваться резко.

4. Управление стрессом

Даже идеальный сон и питание не помогут, если стресс выходит из-под контроля. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола, что мешает похудению, провоцирует переедание и ухудшает сон. Что работает:

дыхательные практики (например, вдох на 4 счета, выдох — на 6);

короткие медитации по 5–10 минут;

майндфулнес — умение быть «здесь и сейчас».

Многим помогает обычная прогулка без телефона. Дайте мозгу передышку, и тело отзовется благодарностью.

5. Контроль здоровья

Не обязательно ждать, пока появятся проблемы. Регулярные обследования — это способ заранее увидеть слабые места. Что отслеживать:

общий анализ крови и уровень железа;

показатели сна (с помощью трекеров или приложений);

пульс и вариабельность сердечного ритма;

уровень сахара.

Гаджеты вроде фитнес-браслетов или умных колец дают удобную обратную связь — показывают, насколько вы восстановились и стоит ли увеличивать нагрузку.

6. Как понять, что тело не успевает восстанавливаться

Постоянная усталость и сонливость;

снижение мотивации к тренировкам;

частые простуды или болезни;

боли в мышцах, которые не проходят 3–4 дня;

ухудшение сна.

Если вы отмечаете у себя хотя бы два-три таких признака, самое время пересмотреть режим и добавить больше отдыха.

7. Главное правило — движение в согласии с собой

Здоровый прогресс строится не на «еще больше» и «через силу», а на балансе нагрузок и восстановления. Важно не только что вы делаете в зале, но и как спите, питаетесь и справляетесь со стрессом. Правильно выстроенный режим сохраняет метаболизм активным, поддерживает нервную систему и делает спорт частью жизни, а не источником выгорания.

Четыре упражнения для самых ленивых

Профессиональный тренер Крис Прюитт поделился четырьмя упражнениями для красивой фигуры, которые надо делать стоя.

1.«Дровосек»

Это упражнение отлично прорабатывает косые мышцы живота и имитирует движения в реальной жизни, поэтому ваши мышцы не будут шокированы нагрузкой. Для его выполнения идеально подойдет специальный мяч с утяжелителем. Если у вас его нет, то возьмите что-то, что будет весить 2–3 кг и вам будет легко удерживать это обеими руками.

Как делать упражнение

Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч. Обе руки (предмет уже крепко сжат ладонями) поднимите так, словно вы замахиваетесь. Вспомните, какое надо делать движение, когда собираетесь рубить дрова, оно очень похоже. Теперь резко опустите руки и корпус вниз, к противоположному колену. Одновременно поворачивайте бедра в другую сторону. То есть ваш корпус снова скручивается. Теперь развернитесь в противоположную сторону. Вы словно рубите дрова, но при этом еще и двигаете всем телом.

В идеале стоит сделать 3–4 подхода на каждый по 10 замахов.

2. Бег на месте с высоко поднятыми коленями

Это упражнение ускоряет сердцебиение и задействует мышцы пресса, бедер и плеч. Вы получаете сбалансированную кардионагрузку, которая помогает быстро плавить жир на животе.

Как делать упражнение

Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч. Теперь начинайте бежать на месте. Постепенно старайтесь поднимать колени выше, вы словно перепрыгиваете через невидимые барьеры! Следите за осанкой: спина должна быть прямой.

Старайтесь бежать 2–3 минуты, а в целом сделать по 2–3 подхода с перерывами на отдых.

3. Скручивания в положении стоя

Знаете стандартное упражнение на пресс, когда еще надо скручиваться в противоположную сторону? Аналогичное можно делать и стоя! Шея не так устает, при этом мышцы живота получают достаточно нагрузки.

Как делать упражнение

Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч, а руки уберите за шею, образовав из пальцев замок. Поднимите левое колено к правому локтю настолько, насколько это возможно. Напрягайте живот, не спину! Опустите ногу вниз, теперь повторите всё с другой стороны: правое колено к левому локтю.

Сделайте 2 подхода по 10 раз на каждую сторону.

4. Махи с гирями

«Это одно из лучших упражнений для всего тела, которое помогает сжигать калории, а также задействует заднюю поверхность бедра и мышцы кора», — отмечает Крис Прюитт.

Если гири нет, возьмите что-то тяжелое: бутылку с водой, упаковку крупы, рюкзак с вещами.

Как делать упражнение

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. В одной руке у вас гиря (или другой тяжелый предмет). Слегка согните колени, опустите руку с весом между ног. Теперь толкайте себя корпусом вперед за счет ягодичных мышц, а руку с гирей поднимите наверх, до уровня глаз. Опустите руку, встаньте прямо. Возьмите вес в другую руку, а потом повторите всё сначала.

Сделайте 1–2 подхода по 10 взмахов на каждую руку.