«Ожидаем новый график»: когда в Ярославле построят новую поликлинику. Озвучили сроки

«Ожидаем новый график»: когда в Ярославле построят новую поликлинику. Озвучили сроки

На каком этапе находятся работы во Фрунзенском районе

260
7 комментариев
Когда в Ярославле появится модульная поликлиника | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comКогда в Ярославле появится модульная поликлиника | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

Когда в Ярославле появится модульная поликлиника

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский показал, что происходит на месте возведения модульной поликлиники на улице Гоголя во Фрунзенском районе.

По его словам, на объекте завершили монтаж каркаса, уложили плиты перекрытия и подготовили монолитные участки. Сейчас рабочие собирают пол первого этажа, а одновременно с этим готовятся к установке фасадных панелей.

«В связи с наступлением осени и ожидаемым ухудшением погодных условий проведение работ по благоустройству территории перенесено на следующий год. Мы также ожидаем от подрядчика новый график производства работ, где будут четко определены сроки завершения монтажа фасадов и закрытия теплового контура. Эти этапы необходимы для своевременного начала внутренних отделочных работ», — рассказал Игорь Пятковский.

Рабочие собирают пол первого этажа | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comРабочие собирают пол первого этажа | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

Рабочие собирают пол первого этажа

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

Власти Ярославской области рассказали, что окончание монтажа запланировано на ноябрь 2025 года.

«После этого около месяца будет идти процесс лицензирования учреждения здравоохранения», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Баланцев.

Подрядчиком объекта является ООО «Алгоритм». По контракту поликлинику должны были открыть в конце 2024 года, но сроки сдвинулись. Общая стоимость проекта 444 миллиона рублей.

Что известно о подрядчике

ООО «Алгоритм» было образовано в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.

По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.

В августе 2025 года на место выезжали сотрудники прокуратуры. Тогда руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

Как объясняли ранее власти, сдача объекта задержалась, потому что сорвались поставки конструкции со стороны завода-изготовителя.

Новую модульная поликлинику начали строить из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Историческое здание признали аварийным и решили продать.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
7
Гость
24 минуты
Уже никакой веры нет!!👎 Позорники!!!🤦‍♀️
Гость
23 минуты
Уже даже не смешно...
Читать все комментарии
