На каком этапе находится строительство модульной поликлиники в Ярославле: фото объекта

Прокуратура проверила ход строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Как сообщили в ведомстве, на объекте сделан фундамент и проведены коммуникации. Сейчас ведется сборка модульной конструкции. Общая стоимость проекта — 444 млн рублей.
Работы выполняет компания ООО «Алгоритм». По контракту поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки сдвинулись. Теперь новое медучреждение должны достроить до конца октября 2025 года.
Что известно о подрядчике?
ООО «Алгоритм» было образовано в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.
По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.
«Прокуратурой Фрунзенского района в августе 2025 года руководителю ООО „Алгоритм“ объявлено предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Завершение строительства модульной поликлиники и ввода ее в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры области.
Напомним, новая модульная поликлиника должна частично заменить закрывшуюся на Московском проспекте. Новое здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 2700 квадратных метров.