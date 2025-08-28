НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Строят новую поликлинику На каком этапе находится строительство модульной поликлиники в Ярославле: фото объекта

На каком этапе находится строительство модульной поликлиники в Ярославле: фото объекта

Прокуратура проверила ход возведения нового медучреждения

518
10 комментариев
Модульную поликлинику в Ярославле должны открыть осенью 2025 года | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramМодульную поликлинику в Ярославле должны открыть осенью 2025 года | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Модульную поликлинику в Ярославле должны открыть осенью 2025 года

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура проверила ход строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Как сообщили в ведомстве, на объекте сделан фундамент и проведены коммуникации. Сейчас ведется сборка модульной конструкции. Общая стоимость проекта — 444 млн рублей.

Работы выполняет компания ООО «Алгоритм». По контракту поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки сдвинулись. Теперь новое медучреждение должны достроить до конца октября 2025 года.

Что известно о подрядчике?

ООО «Алгоритм» было образовано в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.

По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.

«Прокуратурой Фрунзенского района в августе 2025 года руководителю ООО „Алгоритм“ объявлено предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На 28 августа 2025 года, строительство поликлиники выглядит таким образом | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramНа 28 августа 2025 года, строительство поликлиники выглядит таким образом | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram
В проверке хода строительства поликлиники принимали участие заместитель председателя правительства области Александр Баланцев, мэр Артем Молчанов, главный врач Клинической больницы № 2 Игорь Маклаков, представитель заказчика проекта&nbsp;— руководители ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» и представитель подрядчика ООО&nbsp;«Алгоритм» | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ проверке хода строительства поликлиники принимали участие заместитель председателя правительства области Александр Баланцев, мэр Артем Молчанов, главный врач Клинической больницы № 2 Игорь Маклаков, представитель заказчика проекта&nbsp;— руководители ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» и представитель подрядчика ООО&nbsp;«Алгоритм» | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Завершение строительства модульной поликлиники и ввода ее в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры области.

Напомним, новая модульная поликлиника должна частично заменить закрывшуюся на Московском проспекте. Новое здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 2700 квадратных метров.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Модульная поликлиника
Комментарии
10
Гость
1 час
"Завершение строительства модульной поликлиники и ввода ее в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры области." Если на контроле, то почему уже почти на год срыв первоначального срока ввода? Что это за контроль? На словах? Исполнитель не оштрафован
Гость
33 минуты
Года 3 ещё будут строить и оснащать. А пока пустые обещания также как с ледовыми кортами в Рыбинске и Тутаеве, школой на Московском проспекте, трамваями новыми. Кстати была обещалка насчёт поликлиники на улице Пожарского но она так и осталась на стадии пустой болтовни. Вот переезд через жд на Костромском шоссе поручили подрядчику который постоянно срывает сроки исполнения. Вместо того чтобы отправить этого подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков ему дают новый объект. А как с бассейном "Лазурный". А почему Добрынинский переезд делали в 2 раза дольше, вернее переделывали сделанное?
Читать все комментарии
