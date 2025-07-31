Бегут из-за низких зарплат и адских нагрузок? Число мест в медицинских вузах увеличили, но врачей больше не станет

Хороший врач на вес золота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские медицинские вузы увеличили число мест на 3 тысячи, что составляет 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив «хорошее зачисление именно на целевые места». Однако за оптимистичными заявлениями скрывается серьезная проблема: несмотря на кажущуюся популярность медицинского образования, система целевого набора стагнирует. В прошлом году, например, квота на целевое обучение по врачебным специальностям была выбрана лишь на 89%. В некоторых вузах 20% целевых мест оставались незаполненными. И врачей как не хватало, так и будет не хватать, о чем мы постоянно пишем.

И это, казалось бы, при высоченном конкурсе в медвузы: в Первом Санкт-Петербургском медуниверситете 35 человек на место, в Северо-Западном медуниверситете — 29, в Казанском медуниверситете — 24.

То есть, как видно, желающих стать медиками много. Но вот желающих стать медиками-целевиками нет. Дело в том, что целевое обучение предполагает, что студент получает образование за счет средств бюджета, а взамен обязуется отработать определенное время в конкретном медицинском учреждении. Обычно это село или небольшой город — там, где нехватка врачей. И вот так треножить себя никто не хочет. Видимо, в розовых мечтах рисуют себе не сельские амбулатории, а отделанные мрамором и гранитом частные клиники.

Даже отмечал министр образования и науки Валерий Фальков, «целевых» выпускников не устраивают низкие зарплаты. Нередко студенты готовы брать кредиты, чтобы не заключать таких договоров.

— Когда отчитывается, что зарплата где-то у врачей более-менее высокая, никто не рассказывает, а за какую это нагрузку. То есть если где-то на производстве зарплата считается на одну должность, на одну ставку, то врач, как правило, работает на полторы или на две ставки. И эта проблема тянется у нас с советских времен, когда шутили: врач работает на полторы ставки, потому что если он будет работать на одну ставку, то ему нечего будет есть, а если на две, то некогда, — говорит врач-невролог Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей».

— То есть одним лишь повышением зарплат вернуть молодежь в бюджетную медицину невозможно?

— Проблема в том, что врачей вообще, мне так кажется, не считают ни за граждан, ни за людей даже. Потому что, скажем, закон, Трудовой кодекс, который требует ежегодно компенсировать, например, инфляцию в заработной плате, мало где исполняется. Все отчитались о выполнении указов президента еще от 2012 года о том, что врач должен получать зарплату как две средних по региону. Но большинство врачей не получают такую зарплату, мягко говоря. Хотя за невыполнение следуют достаточно строгие санкции. Но почему-то никому не интересно это.

Читатели изданий Городских медиа тоже активно делятся в комментариях живыми историями о том, как столкнулись с дефицитом врачей или поборами в клиниках. Таких историй сотни, в целом они рисуют картину тотального кадрового упадка. Вот лишь некоторые, которые приводит MSK1.RU.

Онкология как бизнес

«Я супругу лечу от онкологии 8 лет, за это время уже оплатили маленький самолет», — пишет один из читателей. — «Во всех клиниках одна задача, что в государственных, что в частных, — это избавиться от тяжелобольного человека, чтобы не нести ответственности. А денег взять побольше».

Полное равнодушие

«Привела бабушку 85 лет в поликлинику к терапевту, чтобы взять талон к узкому специалисту», — рассказывает другой читатель. — «Терапевт — молодой парень, выписал только направление. Прослушать бабушку и измерить давление не предложил. Пришлось самим просить его это сделать. Зачем пришел сюда работать?»

Текучка жуткая

«Как ни придешь в поликлинику, так всё время тебя встречает новое лицо. И это новое лицо называет себя участковым терапевтом. И каждый раз приходится по новой рассказывать всю свою историю болезней».

Всё только за деньги

«Все знают, что бесплатной медицины [в нашем регионе] давно нет. Идешь на операцию в бюджетную больницу, а тебе говорят, сколько стоит услуга анестезиолога и хирурга. Про гинеколога в роддомах вообще разговор особый».

Сплошное хамство

«В [городе] на вызов приходит фельдшер и начинает кричать на больного с высокой температурой, почему сам не пришел в поликлинику, оказывается, они ходят на вызов только к парализованным больным. Сплошное хамство!»

И мы специально не указываем конкретные регионы, потому что подобных историй куча из каждого уголка России.

А вот истории самих медиков и членов их семей. Приятного тоже мало.

Зарабатывает меньше курьера

«В стране врач дипломированный и аккредитованный (который для этого учится минимум 19 лет) зарабатывает меньше курьера с 3 классами образования! Сын — психиатр, с хорошими отзывами от пациентов, работает врачом много лет, впаривать бесполезные анализы и услуги не хочет (стыдно, говорит, и непрофессионально), поэтому живет на копейки», — делится своим горем читатель.

Причины текучки кадров очевидны: высокая нагрузка, низкая зарплата и бюрократическая волокита.

Бывший участковый терапевт делится: «И участок, помню, в 2013 году у меня был в 3 раза больше нормы, так как врачей уже не хватало. Я работала, пока хотя бы могла назначить пациентам ТТГ и УЗИ. Потом сказали: „Фигушки, анализы ограничены, консультации узких [специалистов] только при больших проблемах, справляйтесь сами“».

В общем, как в анекдоте про гаишника, которому вручили полосатую палочку и сказали: «Зарабатывай как можешь». То же самое происходит, судя по отзывам читателей, и в бюджетной медицине России.