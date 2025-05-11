«Либидо подскакивает». Как преподаватель стала тренером по интимной гимнастике и помогает обрести оргазмы

Вот уже 6 лет Линда помогает обретать оргазмы Источник: Фотограф Ольга Грушина

Для многих разговоры о сексуальной жизни до сих пор табуированы. Но жительница Барнаула Линда Кушнарёва без стеснения ломает стереотипы и уже шесть лет обучает женщин интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам. О том, зачем нужны такие занятия, как повысить либидо и почему даже самые скромные ученицы расслабляются уже через 10 минут практики, рассказывает NGS22.RU.

От преподавателя в Китае до секс-коуча

Линде Кушнарёвой 37 лет, она замужем второй раз и воспитывает двоих детей. С нынешним мужем героиня встретилась четыре года назад — уже тогда Линда активно вела соцсети, открыто говорила о сексе и преподавала интимную гимнастику.

Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

До этого ее жизнь складывалась из самых разных ролей: она была преподавателем английского языка, одно время жила и работала в Китае, занималась фитнесом, участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и даже получила титул «Мисс фитнес- бикини — 2015» в Алтайском крае. Успела и сама поработать тренером, но быстро разочаровалась в профессии: поняла, какой вред приносят упражнения с большими весами женщинам и их здоровью:

— Чаще всего страдают девушки. У них начинается стрессовое недержание мочи, мышцы тазового дна ослабевают, поскольку никто не рассказывает о том, как делать упражнения правильно, и что напрягать, чтобы такого не происходило.

Орально-мануальные ласки Линда освоила в Китае Источник: Линда Кушнарёва











Тогда, еще живя в Китае, она увлеклась изучением интимной гимнастики — сначала практиковала для себя, а после, уже в России, стала квалифицированным тренером: хотела помочь девушкам с нерегулярными менструациями и низкой самооценкой.

— Я всю жизнь мучилась с циклом: с подросткового возраста были постоянные задержки на две-три недели, бывало, и на месяц. Гормоны, таблетки — ничего не помогало. Даже после родов все снова сбилось. А потом я начала заниматься интимной гимнастикой — и, честно, это волшебная таблетка: через пару месяцев цикл стал идти как по часам.

Ко всему прочему в Китае Линда освоила и орально-мануальные ласки, чтобы точно знать, как доставить партнеру удовольствие.

— Я подумала: ну вот когда-нибудь у меня появится мужчина, я должна уметь его удивить. Хотела учиться для себя, чтобы расширить навыки, — вспоминает героиня.

Кушнарева позиционирует себя как секс-коуча, к которому можно прийти по любому вопросу и поговорить о том, что зачастую умалчивают друг от друга партнеры.

Почти моментально повышает либидо

Самой взрослой клиентке Линды было 60 лет Источник: Линда Кушнарёва

По словам Линды, эффективность интимной гимнастики во многом зависит от правильной техники и обратной связи во время занятий.

— Интимная гимнастика помогает повысить тонус мышц тазового дна и обеспечить к ним лучший приток крови. Благодаря тренажеру можно понять амплитуду, поэтому девушки занимаются с ним, чтобы видеть, что меняется.

Небольшой шар диаметром 30–35 мм вставляется во влагалище. Снаружи же остается стержень с лазерной указкой, которая скользит по ростомеру, закрепленному на стене, и помогает отследить, насколько удачно проходят тренировки.

— Как только мы начинаем заниматься, неделя, полторы, две, у нас либидо уже подскакивает. Если мы лежали дома и нам ничего не хотелось, то тут мы начинаем бегать за мужем, появляется сексуальное желание, — уточняет Линда.

Располагает своим опытом

Занятия интимной гимнастикой могут показаться довольно смущающим процессом, но, по словам Линды, стеснение быстро проходит, тем более в данный момент она продает только онлайн-курсы.

Хотя орально-мануальные ласки Линда старается преподавать очно, чтобы девушки смогли отработать все техники на фаллоимитаторах под ее руководством. И научиться делать расслабляющие массажи. В среднем такие мастер-классы длятся по 5–6 часов в группе до восьми человек.

— Конечно, бывают очень стеснительные девочки, особенно на тренингах по ласкам: там напряжения больше, чем на интимной гимнастике. Помню, одна просто сидела первый час зажатая, не двигалась. А потом расслабилась, включилась, и все пошло легко. В основном, конечно, приходят уже более-менее осознанные, они знают, куда и зачем идут. Обычно через 10 минут все уже смеются, делятся историями. Главное — создать доверие. Я сама рассказываю о своем опыте, и это помогает раскрепоститься.

Героиня не носит трусы вот уже 6 лет и с радостью делится опытом Источник: Линда Кушнарёва

Клиентки Линды — женщины разного возраста. Девушки от 20 лет приходят для профилактики, а также подготовки к родам. А вот женщины 30+ появляются на курсах, чтобы вернуть чувствительность, повысить либидо или избавиться от недержания мочи. Одной из самых возрастных участниц курса было 60 лет. На мастер-классы по ласкам приходили и те, кто постарше.

Хотя основная аудитория Линды женская, она уверена: интимная гимнастика нужна и мужчинам. Правда, о своих тазовых мышцах представители сильного пола задумываются реже.

— У мужчин мышцы таза даже чаще бывают ослаблены, чем у женщин. Сидячая работа, стрессы, питание неправильное — все бьет по потенции. Проблемы с эрекцией, например, не всегда история про физиологию. Очень часто это связано с переживаниями, усталостью, да и банально — конфликтами в паре. Поэтому за решением этих проблем мужчины в том числе могут обращаться к секс-коучам.

Без белья

Один из самых популярных способов повысить женскую уверенность в себе — не носить нижнее белье. К слову, Линда ходит так уже много лет, но смотрит на этот момент вполне прагматично.

— Я уже лет шесть как за «беструсье». Да, это звучит смешно, но на самом деле — это про здоровье. Ткани создают парниковый эффект, копят бактерии. Самый безопасный материал — натуральный шелк, но найти его трудно. Про стринги я вообще молчу. Но я и сама сняла трусы волевым решением. Сначала было непривычно, но на самом деле — это просто свобода для тела и кожи. Меньше белья — меньше раздражения. К тому же это влияет на энергетику, самооценку, настроение. Иногда достаточно просто снять трусы, и женщина чувствует себя иначе. Более легкой, игривой. Партнер это чувствует.

Однако либидо зависит не только от нижнего белья, но и от множества, казалось бы, банальных факторов: сна, образа жизни, питания, физической активности и эмоционального состояния.