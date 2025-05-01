Метеозависимых будет штормить весь месяц: календарь магнитных бурь в мае 2025 года

Календарь магнитных бурь в мае 2025 года не сулит метеозависимым ничего хорошего, уж в начале месяца точно. Пока большинство россиян будет отдыхать на природе и жарить шашлыки, вам придется запастись лекарствами и терпением. Солнце в мае словно собралось проверить вас на прочность и приготовило несколько магнитных бурь подряд. Читайте и сохраняйте себе календарь, пригодится.
Что такое магнитная буря
Магнитной бурей называют возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за мощных выбросов энергии на Солнце. Когда солнечный ветер (поток заряженных частиц) достигает нашей планеты, он может влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, а также вызывать сбои в работе спутников и радиосвязи.
Ученые придумали шкалу, чтобы измерять силу магнитных бурь.
G1 — самая слабая буря: небольшие помехи в связи, легкое недомогание;
G2 — буря посильнее: могут случиться перебои с электричеством и настроением;
G3 — серьезная буря: может влиять на работу спутников и вызывать сильные головные боли;
G4 — очень сильная буря: возможны сбои в навигации, проблемы со связью и здоровьем;
G5 — самая мощная буря: большие перебои с электричеством, спутниками и сильное влияние на самочувствие людей.
Магнитные бури в мае 2025-го
Последний весенний месяц станет настоящим испытанием для метеозависимых. Праздничный день, 1 мая, ознаменуется возмущенной геомагнитной обстановкой, а на следующий день, 2 мая, ожидается магнитная буря уровня G1.
3 и 4 мая погода подарит передышку тем, кто страдает от метеозависимости, чтобы обрушиться с новой силой. С 5 по 7 мая ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают магнитную бурю уровня G1.
8 и 10 мая, а также с 18 по 21 мая ожидается, что магнитосфера будет возбужденная и дойдет до отметки 4.
В последнюю декаду мая геомагнитная обстановка будет относительно спокойной: бури и шторма в солнечной канцелярии не ожидаются с 22 по 27 мая включительно. Зато 28 и 29 мая метеозависимым придется снова достать из аптечек лекарства и приготовиться пережить еще одну магнитную бурю G1.
30 мая интенсивность солнечного воздействия уменьшится: в этот день специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обещают лишь возбужденную магнитосферу.
Как пережить магнитную бурю
К магнитной буре лучше подготовиться заранее, поэтому следите за прогнозами. Так можно скорректировать свои планы и снизить нагрузку на организм.
Во время магнитной бури пейте больше воды. Обезвоживание усиливает слабость и головные боли. Вода поможет организму адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.
В дни магнитных бурь выбирайте легкую пищу. Уменьшите количество жирного, острого и соленого, чтобы не перегружать организм. Не пейте кофе и алкоголь, так как они могут усилить головные боли и повысить давление.
Чаще бывайте на свежем воздухе. Прогулки помогут нормализовать давление и улучшить общее состояние.
И главный совет метеозависимым: соблюдайте режим сна. Полноценный отдых снижает вредное воздействие геомагнитных колебаний на самочувствие.
Во время магнитной бури держите под рукой нужные лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, важно соблюдать рекомендации врача и вовремя принимать назначенные препараты.
А вы страдаете от магнитных бурь?