Метеозависимых будет штормить весь месяц: календарь магнитных бурь в мае 2025 года

Не завидуем метеозависимым в начале мая: пока все будут отдыхать и радоваться, им достанется от Солнца Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Календарь магнитных бурь в мае 2025 года не сулит метеозависимым ничего хорошего, уж в начале месяца точно. Пока большинство россиян будет отдыхать на природе и жарить шашлыки, вам придется запастись лекарствами и терпением. Солнце в мае словно собралось проверить вас на прочность и приготовило несколько магнитных бурь подряд. Читайте и сохраняйте себе календарь, пригодится.

Что такое магнитная буря

Магнитной бурей называют возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за мощных выбросов энергии на Солнце. Когда солнечный ветер (поток заряженных частиц) достигает нашей планеты, он может влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, а также вызывать сбои в работе спутников и радиосвязи.

Ученые придумали шкалу, чтобы измерять силу магнитных бурь.

G1 — самая слабая буря: небольшие помехи в связи, легкое недомогание;

G2 — буря посильнее: могут случиться перебои с электричеством и настроением;

G3 — серьезная буря: может влиять на работу спутников и вызывать сильные головные боли;

G4 — очень сильная буря: возможны сбои в навигации, проблемы со связью и здоровьем;

G5 — самая мощная буря: большие перебои с электричеством, спутниками и сильное влияние на самочувствие людей.

Магнитные бури в мае 2025-го

Последний весенний месяц станет настоящим испытанием для метеозависимых. Праздничный день, 1 мая , ознаменуется возмущенной геомагнитной обстановкой, а на следующий день, 2 мая , ожидается магнитная буря уровня G1.

3 и 4 мая погода подарит передышку тем, кто страдает от метеозависимости, чтобы обрушиться с новой силой. С 5 по 7 мая ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают магнитную бурю уровня G1.

8 и 10 мая , а также с 18 по 21 мая ожидается, что магнитосфера будет возбужденная и дойдет до отметки 4.

В последнюю декаду мая геомагнитная обстановка будет относительно спокойной: бури и шторма в солнечной канцелярии не ожидаются с 22 по 27 мая включительно. Зато 28 и 29 мая метеозависимым придется снова достать из аптечек лекарства и приготовиться пережить еще одну магнитную бурю G1.

30 мая интенсивность солнечного воздействия уменьшится: в этот день специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обещают лишь возбужденную магнитосферу.

Как пережить магнитную бурю

К магнитной буре лучше подготовиться заранее, поэтому следите за прогнозами. Так можно скорректировать свои планы и снизить нагрузку на организм.

Во время магнитной бури пейте больше воды. Обезвоживание усиливает слабость и головные боли. Вода поможет организму адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки. В дни магнитных бурь выбирайте легкую пищу. Уменьшите количество жирного, острого и соленого, чтобы не перегружать организм. Не пейте кофе и алкоголь, так как они могут усилить головные боли и повысить давление. Чаще бывайте на свежем воздухе. Прогулки помогут нормализовать давление и улучшить общее состояние. И главный совет метеозависимым: соблюдайте режим сна. Полноценный отдых снижает вредное воздействие геомагнитных колебаний на самочувствие.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Во время магнитной бури держите под рукой нужные лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, важно соблюдать рекомендации врача и вовремя принимать назначенные препараты.