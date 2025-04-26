Аборт в 15 лет без ведома родителей: когда гинеколог не расскажет вам о половой жизни дочери

Должен ли гинеколог говорить родителям, что дочь уже ведет половую жизнь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В спорах о том, должны ли родители говорить с детьми-подростками о сексе, всегда есть две стороны. Одни уверены, что если не рассказывать ребенку о половой жизни, то и вести он ее не будет. Другие считают, что оградить детей не получится при всем желании, а грамотная и откровенная беседа поможет обезопасить их от нежелательной беременности и ЗППП.

При этом часть родителей уверены: они смогут узнать от гинеколога все подробности личной жизни ребенка. Вплоть до того, начал ли он уже заниматься сексом. Но как оказалось, это не всегда работает, а девушка-подросток на законных основаниях может встать на учет по беременности или сделать аборт тайком от родителей.

Когда гинеколог не обязан сообщать родителям о половой жизни дочери?

Во время гинекологического осмотра подростков существуют определенные правила. Например, если девочке не исполнилось 15 лет, то врач проводит осмотр в присутствии родителя или законного представителя и сообщает ему о диагнозе.

А вот если девушке уже 15 лет, она имеет полное право сохранить подробности своей личной жизни в тайне.

«Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него», — рассказали в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Могут ли рассказать классному руководителю?

С 15 лет девушка имеет право не только самостоятельно приходить на осмотры, но и встать на учет по беременности или сделать аборт, не оповещая об этом родителей. Однако если подросток официально согласится оповещать родителей, те смогут узнать детали приема.

«Гинеколог имеет право разглашать родителям или законным представителям ребенка детали осмотра при наличии информированного добровольного согласия ребенка на предоставление информации», — рассказали в ярославском Минздраве.

Но рассказывать о приеме кому-то еще врачу запрещено. Например, во время школьного осмотра гинеколог не может рассказать классному руководителю, ведет ли подросток половую жизнь. Эти сведения являются врачебной тайной.

Исключением являются случаи, когда гинеколог подозревает, что девушку изнасиловали. Тогда врач может сообщить об инциденте в МВД. При этом неважно, будет ли сама девушка против. Специалист обязан доложить об инциденте правоохранителям.

«Врач должен спрашивать разрешение»

Акушер-гинеколог, репродуктолог, детский гинеколог и руководитель Центра репродуктивного здоровья подростков Маргарита Денисенко подтвердила: когда девушке исполняется 15 лет, она имеет право сохранить подробности осмотров в тайне от родителей.

«С 15 лет врач должен спрашивать у нее разрешение, можно ли передать информацию о состоянии ее здоровья родственникам. В том числе о беременности. Исключения составляют случаи, когда есть подозрения о совершении противоправных действий в отношении подростка. Тогда врач обязан сообщить не только родителям, но и в правоохранительные органы», — рассказала Маргарита Денисенко в беседе с 76.RU.

В этом случае мы действуем в рамках Уголовного кодекса. Если были совершены насильственные действия совершеннолетним партнером, мы обязаны сообщить об этом вне зависимости от ее желания. Маргарита Денисенко акушер-гинеколог, репродуктолог, детский гинеколог и руководитель Центра репродуктивного здоровья подростков

Девушки старше 15 лет имеют право вести половую жизнь, рассказала специалист. Но подростков нужно просвещать о последствиях такого решения.

«Проводить больше просветительской работы в плане контрацепции, в плане того, как ранняя беременность влияет на организм, психическое здоровье подростка. Беременность в таком возрасте чревата проблемами с соматическим здоровьем, социальной адаптацией. Нарушается взаимодействие с друзьями, родственниками, сложно получить образование», — рассказала гинеколог.

Подростковый организм не готов к родам

Эксперт пояснила: в таком возрасте организм девушки просто не подготовлен к беременности и родам.

«Детки рождаются недоношенными, преждевременные роды. Детки часто попадают в реанимацию. Вообще, 50% беременных девочек делают аборты в таком возрасте. Это тоже нехорошо. Поэтому обязательно должна быть профилактическая медицина, как в советское время», — рассказала Маргарита Денисенко.

Я считаю, важный этап — больше информировать, говорить с подростками и родителям, и врачам о методах контрацепции. Маргарита Денисенко акушер-гинеколог, репродуктолог, детский гинеколог и руководитель Центра репродуктивного здоровья подростков

Гинеколог объяснила: физически запретить подросткам заниматься сексом невозможно, поэтому лучше, чтобы они узнали, как обезопасить себя, от родителей.

«Они всё равно, кто захочет, тот будет жить половой жизнью. Но они должны делать это грамотно. В некоторых странах, например в Корее, делается акцент на образовательный уровень. Если подростки живут половой жизнью, а там таких мало, то они обязательно используют методы контрацепции. У нас в России, к сожалению, такого нет», — рассказала Маргарита Денисенко.

Отсутствие контрацепции во время секса подростков может обернуться проблемами в будущем. Помимо нежелательной беременности, существует риск заразиться инфекциями. А они в будущем могут приводить к воспалительным заболеваниям органов малого таза, непроходимости маточных труб и даже бесплодию.

Сексуальная жизнь «молодеет»

Хотя подростковый организм и не готов к родам, если подростки будут грамотно вести половую жизнь, это не скажется на здоровье, рассказала эксперт.

«Девочки, в принципе, стали раньше созревать. У некоторых в 10 лет уже идет менструация. Отсюда и более раннее начало половой жизни. То есть в 14–15 лет многие подростки активно живут половой жизнью», — рассказала Маргарита Денисенко.

«Я бы хотела, чтобы она сама сказала»

Мы спросили у жительницы Ярославской области, как она относится к таким правилам законодательства. У нее растет дочь.

«Вопрос тяжелый. Я бы хотела знать, но если она сама расскажет. Но я против того, чтобы врач звонил и рассказывал о ее половой жизни или беременности. Потому что моя дочь сама вправе решать, что ей делать. Единственное: в случае если это было изнасилование, важно сообщить об этом. Но если она осознанно решила сделать аборт, я бы предпочла не знать об этом от посторонних, чтобы не нервничать лишний раз. А если она решит рожать, я в любом случае узнаю об этом. Я поддержу любой ее выбор», — рассказала собеседница 76.RU.

А вот мужская сторона смотрит на ситуацию иначе.

«О половой жизни, может, и не стоит сообщать родителям, если они [партнеры] ровесники. А вот если беременность наступит до 18 лет, родителям должны сообщить в обязательном порядке», — рассказал ярославец Владимир.