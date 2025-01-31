Хочешь похудеть — ешь: диетолог рассказала, как сбросить лишние кило

Удержаться при виде вкусной еды непросто Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Многие называют январь месяцем объеданий, и лишь единицы привыкли ограничивать свое питание в праздничные выходные. Как привести себя в порядок после чревоугодия? Наши коллеги из NGS24.RU обсудили с диетологами, как быстро сбросить лишние кило и вернуть стройную фигуру.

Зачем нужна только одна тарелка

Врач-диетолог Мария Швабауэр называет две проблемы, с которыми можно было столкнуться на новогодних каникулах. Первая — это переедание.

— Праздничная еда очень вкусная, калорийная, хочется попробовать всего и побольше. Из-за того, что много соблазнов, есть риски переесть и набрать вес. И за неделю новогодних праздников можно и два, и три, и четыре килограмма набрать. Это больше задержка жидкости в ответ на эту погрешность [в питании], а не чистые килограммы жира, — объясняет диетолог.

Переедание, по словам диетолога, может закончиться набором веса, который придется усиленно снижать. После таких длительных застолий нужно возвращаться в режим, но обычно очень сложно направить организм на правильный путь.

Вторая проблема — сложности с желудочно-кишечным трактом, которые могут закончиться обострениями уже имеющихся заболеваний и даже госпитализацией.

— Из-за тяжелой пищи может произойти обострение хронических заболеваний. Это и гастрит, и панкреатит, и холецистит. Чаще всего будет страдать поджелудочная железа, потому что ей нужно всё переварить. Если пища острая, может пострадать желудок. Если есть проблемы с желчным [пузырем], эта история тоже может обостриться, — говорит врач. — Если это будет тяжелое обострение, может потребоваться стационарное лечение. Это бывает, но редко.

Для того чтобы не довести себя до больничной койки, воспользуйтесь лайфхаком:

— Нужно следить за тем, что попадает в рот, и соблюдать правило тарелки: берете тарелку и складываете на нее по одной-две ложки всех блюд, которые хотите попробовать. И в течение вечера и ночи потихоньку всё съедаете, ничего не докладывая, — объясняет Мария Швабауэр. — Всем советую. Грубая ошибка — когда постоянно докладываете. Здесь снижается контроль, и можно съесть больше, чем надо.

Но если вы съели за праздничным столом больше, чем надо, подходите к похудению разумно.

Не наедайтесь до отвала Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Как безопасно похудеть

Другой диетолог, Екатерина Федорцова, объясняет, что без вреда для здоровья можно сбросить два-четыре килограмма в месяц, то есть 0,5–1 килограмм в неделю. Однако к похудению в этом случае нужно подходить разумно. Например, не прибегать к помощи агрессивных диет. И тем более не подсаживаться на слабительные и диуретики.

— Такие резкие изменения в питании вызывают такие же резкие изменения во всех сферах желудочно-кишечного тракта. Это касается и желудка, и желчного пузыря, и поджелудочной. Кишечник может «встать», то есть могут возникнуть запоры, потому что поступает меньше еды, — объясняет Екатерина Федорцова. — Что касается диуретиков, они, соответственно, отрицательно влияют на почки. Слабительные препараты тоже отрицательно влияют на толстый кишечник, потому что он забывает, как нормально функционировать, и становится «ленивым».

Врач просит бережно относиться к организму и насыщать его для стабильной работы всеми микро- и макроэлементами.

— Оптимальный путь похудения — полноценное сбалансированное питание, — отмечает диетолог. — Если люди используют монодиеты или жесткие ограничения, они не получают нужные микро- и макроэлементы, и начинается дефицит, что в условиях зимы, витающей в воздухе ОРВИ, напряженного графика на работе не очень полезно.

Фитнес-тренер и мастер спорта по пауэрлифтингу Мария Гадалова подготовила комплекс упражнений, который поможет похудеть.

— Если активность низкая, ты поел — переизбыток калорий откладывается. Их расход много от чего зависит. Например, от того, работаешь ли на жаре или на холоде, ходишь ли на работу пешком или ездишь на такси, гуляешь ли, ведешь ли активный образ жизни. Даже больше скажу: люди, которые часто убираются дома, тоже много калорий тратят. Более импульсивные — те, которые жестикулируют много, — тоже больше калорий тратят, — рассказывает Мария.

Мария Гадалова показывает, как надо тренироваться Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Как дожить от завтрака до обеда

Как ни крути, а приходить в себя после плотных не по графику приемов пищи нужно, и лучше не хватать печенье и яблоки. Нутрициолог Анна Мещерякова рассказывает, что у взрослого и относительно здорового человека должны быть три полноценных приема пищи в день. Здесь важно понимать следующее: независимо от того, что и в каком количестве вы съели, организм будет воспринимать это как прием пищи.

— Съели печеньку, яблочко, банан, огурец, индейку и так далее — это уже прием пищи, на который выделился желудочный сок, инсулин и запустились другие процессы в ЖКТ, — поясняет нутрициолог. — А ЖКТ надо отдыхать и восстанавливаться, поэтому с 14 лет человек должен есть не более трех раз в день и с перерывами не менее трех-четырех часов за некоторыми исключениями, когда положено частое и дробное питание. Еще важный момент: питание должно быть выстроено по режиму независимо от того, рабочий день или выходной. Каждый прием пищи в одно и то же время +/- 15 минут.

Поэтому, продолжает Анна Мещерякова, перекус — это тоже прием пищи, который должен быть как можно больше сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.

— Белками в таком случае могут выступить жирные сорта рыбы, яйцо куриное или перепелиное, куриная грудка, индейка, креветки, кальмар. Жиры — это орехи, авокадо, кокосовый йогурт, оливки, жирные сорта сыра, семена чиа, хлебцы из ореховой муки. Углеводы — это крупы: киноа, просо, гречка, бурый рис, амарант, а также хлебцы из них. Зелень. Ягоды — лучше не сильно сладкие, они будут выступать как хороший антиоксидант. Овощи — капуста разнообразная, морковь, томат, редис, дайкон, тыква, кабачок, — уточняет нутрициолог.

Таким образом, по мнению Анны Мещеряковой, для перекуса можно выбрать:

хумус с безглютеновыми хлебцами. Плюс овощной салат или овощная нарезка;

сэндвич с бездрожжевым, цельнозерновым или безглютеновым хлебом с форелью и зеленью. Или с куриным филе, индейкой;

орехи с оливками;

безглютеновые хлебцы с гуакамоле;

яйцо с авокадо или орешками;

кокосовый йогурт или кокосовое молоко с ореховой гранолой.

А нужны ли перекусы?

Персональный тренер Мария Масибут считает, что лучше без перекусов — нужны только полноценные приемы пищи.