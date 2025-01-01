Этот напиток избавит вас от похмелья — рецепт в одной картинке

Диетолог поделилась рецептом антипохмельного смузи Источник: Роман Данилкин / 63.RU











1 января для многих будет интересен ответ на вопрос, как избавиться от похмельного состояния. Объясняем, что такое похмелье и как облегчить состояние после застолья.

— Львиная доля этанола отправляется в печень, где он перерабатывается в ацетальдегид — куда более токсичное вещество, чем сам алкоголь. В норме после этого он с помощью ферментов превращается в уксусную кислоту и выводится из организма. Однако при избытке алкоголя печень не может своевременно провести этот процесс, и ацетальдегид накапливается в организме, нарушая функции центральной нервной системы и ЖКТ, — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Самочувствие также ухудшается из-за обезвоживания и нарушения минерального баланса. На тяжесть похмелья влияет возраст, пол, состояние здоровья, количество алкоголя, еда во время застолья, курение и физическая активность.

Рецепт антипохмельного смузи

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие напитки позволят восстановиться после застолья со спиртным.

— Если не удержались и перебрали с алкоголем, и на следующее утро болит голова и лицо слегка припухло, то рекомендую взять паузу в тяжелой еде и пить побольше воды с лимоном. Можно также выпить стакан грейпфрутового фреша, натурального брусничного морса или зеленого смузи. Помогут и ферментированные напитки: молочная сыворотка, тан, айран, комбуча или чайный гриб, — перечислила диетолог.

Специалист также порекомендовала приготовить антипохмельный смузи. Для напитка вам потребуется сельдерей, киви, зеленое яблоко и немного минеральной воды без газа. Смешайте ингредиенты в блендере.

Для приготовления нужно смешать ингредиенты в блендере Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











— В дальнейшем сохраняйте ответственное отношение к употреблению алкоголя, а еще лучше откажитесь от его употребления, — добавила Татьяна Селезнева.

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Рецепт супа, который спасет от похмелья Источник: Семен Громов / Городские порталы

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