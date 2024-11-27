Накроет ночью: ярославцев предупредили о мощной магнитной буре

Публикуем прогноз магнитных бурь до конца ноября Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В ночь на пятницу, 29 ноября, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, она будет активна с полуночи до 9 утра. Еще одна буря ожидается днем 29 ноября, ее пик придется с 16 до 18 часов.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G2, что считается средним уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Следующее возмущение геомагнитных полей ожидается 6 и 7 декабря. Однако по прогнозу специалистов, интенсивность магнитных бурь будет невысокой, ниже уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на месяц Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Как магнитные бури влияют на самочувствие

Врачи отмечают, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, снижения работоспособности.

В период возмущения геомагнитных полей специалисты рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли. По возможности следует избегать стрессов и нервных нагрузок.

На кого могут повлиять магнитные бури Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы