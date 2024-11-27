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Здоровье Накроет ночью: ярославцев предупредили о мощной магнитной буре

Накроет ночью: ярославцев предупредили о мощной магнитной буре

Как долго она продлится

874
5 комментариев

Публикуем прогноз магнитных бурь до конца ноября

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В ночь на пятницу, 29 ноября, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, она будет активна с полуночи до 9 утра. Еще одна буря ожидается днем 29 ноября, ее пик придется с 16 до 18 часов.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G2, что считается средним уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

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Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Следующее возмущение геомагнитных полей ожидается 6 и 7 декабря. Однако по прогнозу специалистов, интенсивность магнитных бурь будет невысокой, ниже уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на месяц

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Как магнитные бури влияют на самочувствие

Врачи отмечают, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, снижения работоспособности.

В период возмущения геомагнитных полей специалисты рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли. По возможности следует избегать стрессов и нервных нагрузок.

На кого могут повлиять магнитные бури

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Подробное расписание магнитных бурь в ноябре публиковали в этом материале.

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Магнитные бури Вспышка на Солнце Ученые Прогноз Земля Здоровье
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Комментарии
5
Гость
2 часа
нам с Таврическим хуже не будет
Гость
2 часа
Я проснулась утром в середине кошмара. Под ногами подушка, на полу одеяло. Я, возможно, была бы счастлива от небесной лазури. Но я поняла, что сегодня - магнитные бури. Голова с утра болела не переставая, Даже если пила я много кофе и чая. Да, наверно в небе много космической дури, От которой получаются магнитные бури.
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