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Здоровье Бесплодие и смерть: число россиян с ожирением резко выросло — как распознать болезнь и чем она опасна

Бесплодие и смерть: число россиян с ожирением резко выросло — как распознать болезнь и чем она опасна

Заболевание не щадит взрослых и детей

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4 комментария

Ожирение не всегда связано с употреблением вредной пищи

Число людей, страдающих от ожирения, в России растет. За пять лет их количество увеличилось на 24%. Расскажем о том, как лишний вес влияет на организм и откуда он берется.

— По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого — избыточная масса тела, у каждого десятого — диагноз «ожирение», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».

Нерациональное питание — это потребление пищи без учета основных принципов здорового и сбалансированного рациона, когда человеку не хватает определенных веществ или их становится слишком много. Сюда можно отнести большое количество жиров и углеводов, неправильное сочетание продуктов, переедание или недоедание.

При этом в статистику попадают только те, кто проходит диспансеризацию. За пять лет наблюдений численность пациентов с ожирением выросла на 24% и превысила 1,2 миллиона человек.

Конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» проходит в Москве 10–12 октября. В нем принимают участие более 1,5 тысячи врачей из России и других стран. Задача мероприятия — создать профессиональную площадку для обмена опытом, чтобы специалисты могли получить новейшие знания о лечении и профилактике ожирения.

Согласно данным сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023», в 2022 году врачи выявили более 419 тысяч новых случаев болезни. При этом ожирение всё чаще встречается у детей до 14 лет. Специалисты связывают это с тем, что фастфуд становится всё доступнее.

Причины ожирения

В 95% случаев причиной избыточного веса и ожирения является неправильный образ жизни, сообщила главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндокринологии, врач-эндокринолог специализированного консультативно-диагностического центра ФГБОУ ВО Клиник СамГМУ МЗ РФ Светлана Манцагова.

Это не значит, что все полные люди много едят и мало двигаются. Причиной их состояния может быть:

  • гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы);

  • гипогонадизм (недостаток половых гормонов);

  • гиперкортицизм (избыток гормонов надпочечников);

  • период менопаузы (возрастное снижение уровня половых гормонов);

  • снижение уровня тестостерона у мужчин;

  • и другие нарушения эндокринной системы.

Подробнее о гормонах, влияющих на появление лишнего веса рассказали — в материале.

Последствия

Это не просто вопрос эстетики. Люди испытывают проблемы с активностью, одышку. Избыточный вес грозит серьезными последствиями: сахарным диабетом, атеросклерозом, болезнями сердечно-сосудистой системы. Ожирение также может стать причиной бесплодия, предупредил член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) и Американской ассоциации репродуктивной медицины (ASRM) Сергей Балезин. По данным ВОЗ, эти проблемы ежегодно приводят к смерти 1,2 миллиона человек.

Как с этим бороться

Волшебной таблетки, которая испарит лишние килограммы, не существует. Препараты по типу «Оземпика» и его аналогов имеют множество противопоказаний и побочных эффектов. Принимать их без консультации с врачом опасно для жизни и здоровья человека.

Для начала нужно понять тяжесть своей ситуации и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

Диагноз «ожирение» ставится на основе индекса массы тела (ИМТ). Рассчитать этот показатель можно с помощью формулы: вес в килограммах разделить на рост в метрах возведенный в квадрат. Например, для девушки ростом 162 см и весом 60 кг формула будет выглядеть так: 60/1,62 * 1,62 = 22,86. Если ИМТ больше 30, то у человека ожирение, если показатель в пределах от 25 до 30, то это состояние принято считать лишним весом. Ожирение также делится на стадии в зависимости от уровня индекса массы тела.

Если изменение питания в пользу сбалансированного и увеличение физической нагрузки не дают результата, то необходимо исключить заболевания, которые могли привести к ожирению. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом и пройти необходимые обследования.

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Комментарии
4
Артемий Алексеевич.
31 минута
Спать не менее 8 часов, есть каши, супы, отказаться от сахара и белого хлеба и спиртного. И двигаться не менее 2 часов в день достаточно чтоб лишнего веса было не более 5 кг. В общем вести адекватный образ жизни работать заниматься бытом и не лениться.
Гость
30 минут
"Препараты по типу «Оземпика» и его аналогов имеют МНОЖЕСТВО противопоказаний и побочных эффектов", - не обращайте внимания, обычная ложь, не более того. Побочек у Оземпика и его аналогов мало. У Нимесила и Аспирина их больше.
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