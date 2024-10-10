«Прогноз будет очень негативным»: ученые сообщили об экстремальной магнитной буре

Магнитная буря начнется на Земле уже 19 октября Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











На Земле ожидают мощнейшую магнитную бурю. По прогнозам ученых, она начнется вечером 10 октября и продлится несколько дней. Причиной ее стала крупная вспышка на Солнце, произошедшая в ночь на 9 октября

— Выброс летит прямо на Землю, и на этот раз вообще не видно способа, как планета может от него увернуться. Скорости плазмы очень высокие — под 1000 км/с. Соответственно, ожидается очень ранний приход — 10 октября вблизи 19 часов по московскому времени. Плазменное облако обещает быть массивным. Уже сейчас можно сказать, что прогноз на бури будет очень негативным как по длительности, так и по силе, вплоть до бурь четвертого уровня, — сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Магнитная буря будет бушевать на Земле как минимум 3 дня, достигнув почти максимальных значений по силе Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











Напомним, по мощности выделяют пять классов магнитных бурь. Четвертый и пятый — самые опасные. Явления такой силы — редкость.

— Во время бурь четвертого уровня в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения. Может на несколько часов ухудшиться спутниковая навигация, возможны перерывы в передаче КВ-радиоволн. Может нарушиться низкочастотная радионавигация. Следующий уровень мощности магнитных бурь — пятый. Его считают экстремальным. Из-за таких бурь возможны нарушения в энергосистемах, приводящие к отключению электричества, прекращению распространения КВ-радиоволн. Спутниковая навигация также ухудшиться на несколько дней, — рассказал порталу 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Ученые пока не пришли к единому мнению, влияют ли на самом деле магнитные бури на самочувствие людей. Но многие жители Земли считают, что такая зависимость есть. Чаще всего на ухудшение здоровья в эти периоды жалуются пожилые люди, те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Врачи рекомендуют таким пациентам высыпаться, меньше нервничать, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.

Зато позитивными последствиями магнитных бурь становятся полярные сияния, которые появляются в более южных широтах.