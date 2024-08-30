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Здоровье «Болели голова и глаза»: россияне назвали симптомы заразного вируса, который косит всех подряд

«Болели голова и глаза»: россияне назвали симптомы заразного вируса, который косит всех подряд

Инфекционист Елена Мескина объяснила, с чем связан подъем заболеваемости

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1 комментарий

По словам врачей, скорее всего, плохое самочувствие москвичей связано с распространением респираторных инфекций

В августе жители Центральной России начали массово жаловаться на заразный вирус. Среди симптомов — насморк, ужасный кашель и высокая температура. Причем заболевают резко: засыпают здоровыми, а просыпаются в плохом самочувствии.

По словам одних, от вируса сильно болело горло, другие жалуются на кашель с ошметками мокроты.

— Меня очень резко накрыло: неделю назад я заснул здоровым человеком, а проснулся уже с температурой 38. Через три дня появился ужасный кашель — настолько сильный, что после каждого приступа начинает болеть голова. Кроме того, у меня серьезный насморк, очень чешется нос, — рассказал MSK1.RU житель Москвы Кирилл.

Примерно такие же симптомы описала и москвичка Екатерина. Она отметила, что болезнь развилась стремительно.

— Во вторник утром у меня заболело горло, где-то к обеду появился насморк и по ощущениям поднялась температура. Приехала домой — было 37,2, но состояние было будто у меня все 38,5. Сильно болели голова и глаза. Клонило в сон, — рассказала девушка.

По словам врачей, скорее всего плохое самочувствие москвичей связано с распространением респираторных инфекций. В августе люди традиционно возвращаются из отпусков и привозят вирусы из-за границы.

— Это связано с тем, что люди путешествуют. Они скапливаются в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах. Люди не только сами заболевают новыми вирусами в том месте, куда едут, но и привозят сюда, — объяснила MSK1.RU инфекционист Елена Мескина.

Кроме того, летом люди всё еще могут заразиться гриппом или ковидом. В последние несколько недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19. Но вирусологи уверяют, что это повышение сезонное.

— Вся коронавирусная пандемия шла волнами. Эти волны были сначала средние. Потом появился омикрон — волна достигла ужасного размера, 3,5 миллиона человек в день на пике было. Вот 4−6 месяцев — и очередная волна, 4−6 месяцев — следующая волна, — рассказал MSK1.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

А вы болели в августе?

Да, очень сильно
Да, буквально несколько дней
Нет

Некоторые заболевшие признавались, что из-за болезни появилась мокрота, было тяжело дышать — в легкие словно залили цемент. Ранее мы также публиковали симптомы нового штамма коронавируса и давали советы, когда вызывать врача.

ПО ТЕМЕ
Болезнь Вирус Инфекции Симптомы Врачи Температура Кашель Насморк
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Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 20:32
а на СВ0 он есть официально?
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