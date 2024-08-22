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Здоровье «В легкие как будто цемент залили»: жители Центральной России жалуются на заразный вирус. Симптомы

«В легкие как будто цемент залили»: жители Центральной России жалуются на заразный вирус. Симптомы

Кого-то мучит температура под 40 и кашель, а другие жалуются на рвоту

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2 комментария
По словам врачей, летом тоже можно заразиться ОРВИ и коронавирусом

Болеть летом неприятно, особенно когда температура поднимается под 40, текут сопли, а горло разрывает нескончаемый кашель. На такие симптомы в последнее время всё чаще жалуются жители Центральной России. По их словам, ходит очень заразный вирус: заболел один — следом слегли все друзья и коллеги.

Тест на коронавирус у большинства заболевших отрицательный. Врачи ставят разные диагнозы: ОРВИ, ларингит и так далее. Рассказываем, чем сейчас болеют люди и с какими симптомами они сталкиваются.

Боль в горле, слабость и кашель

Пациенты отмечают, что болезнь подкралась к ним незаметно: всё начиналось с небольшой боли в горле. Однако спустя несколько дней к этой проблеме добавилась новая — высокая температура.

— У меня три дня подряд по утрам болело горло, но некритично: как только завтракал, проходило. А на четвертый день я проснулся уже с опухшими миндалинами и насморком. Потом поднялась температура — держится в районе 37,5. Тест на ковид отрицательный, — рассказал MSK1.RU москвич Александр.

Такой же сценарий болезни описала жительница столицы Мария. По словам девушки, температуры у нее не было, но спустя несколько дней появился жуткий кашель.

— Сначала заболел мой парень. Я сразу начала пить противовирусное, чтобы не заразиться, но не помогло. Через два дня проснулась с болью в горле, к вечеру почувствовала общее недомогание. Температура у меня поднималась только один раз до 37,1, но больше всего меня мучит кашель, — поделилась с MSK1.RU москвичка.

В легкие как будто цемент залили, не могу ни прокашляться, ни дышать нормально.

— Я почувствовала себя не очень хорошо в воскресенье. Хуже становилось постепенно: сначала першило в горле и появился насморк, — рассказала MSK1.RU Арина. — Но уже к вечеру температура поднялась почти до 38 градусов, появилась слабость и ломило мышцы.

Для Арины самым неприятным симптомом оказалась боль в пазухах носа. Уже на третий день она почувствовала себя лучше, остался только насморк.

— У меня вчера чуть-чуть поднялась температура, до 36,9, а сегодня — до 37,8. Из симптомов — болит горло, небольшой насморк, но не кашляю, чувствую общую слабость, и голова болит в висках, — добавила москвичка Валерия.

— Я заболела, как никогда. Сначала першило горло, потом заложило нос. Запахи слабо чувствовала, температура 37–38, давление скакало, кашель сухой, гортанный. Спрашиваю врача: «Сейчас ходит какой-нибудь вирус?» Она говорит, нет, — рассказала читательница MSK1.RU.

Температура под 40

Жительницу столицы Оксану тоже который день мучит сухой кашель. В один из дней болезни ее температура резко поднялась до 39,9 градуса.

— В пятницу у меня начался такой фоновый кашель. В субботу он был уже очень сильный, мешающий спать. В воскресенье я тоже не могла уснуть из-за кашля. Как объяснил терапевт, это приступообразный кашель. Причем приступы достаточно продолжительные: может до полутора, двух, трех минут один приступ кашля длиться, — поделилась с MSK1.RU девушка.

Тест на ковид у Оксаны тоже отрицательный. Терапевт поставил ей острый ларингит, но записать ее к лору не вышло: все временные слоты заняты.

— Он пытался меня записать по внутренней системе к лору и не нашел там ни одного свободного окошечка. Он мне показал на мониторе. Там всё-всё занято. Сейчас какая-то волна этих обращений, — уточнила пациентка.

Сначала температура, затем — рвота

Москвич Вячеслав — один из тех, по кому вирус ударил особенно сильно. Как и другие, парень сначала столкнулся со слабостью, болью в горле и температурой.

— В один день я пришел на работу и почувствовал слабость. Было непонятно, с чем она связана. Я списал на банальный недосып. Потом измерил температуру — 37,2. Решил, что это легкая простуда — один день посижу дома, и всё пройдет. Но на следующий день температура поднялась до 38. Появился насморк, боль в горле, дискомфорт при глотании, — рассказал MSK1.RU Вячеслав.

Когда москвич пришел в поликлинику, врач поставила ему ОРВИ и выписала жаропонижающее. Она также рассказала, что сейчас по Москве гуляет новый штамм коронавируса, поэтому всех обязательно проверяют на ковид.

На следующий день Вячеславу стало хуже, появились совсем неприятные симптомы.

— Ночью было очень плохо, несмотря на жаропонижающее: озноб и кашель. С утра температура упала до 37,5, но добавились рвота и понос. Не знаю, нормальное ли это явление при ОРВИ? — говорит он.

Ответ врачей

Летом пациенты чаще всего обращаются к врачам с кишечными инфекциями, клещевым боррелиозом и гепатитом А. Однако даже в теплое время года есть риск заразиться ковидом, гриппом или ОРВИ, рассказала MSK1.RU инфекционист Елена Мескина.

— Летом респираторные инфекции тоже встречаются. COVID-19 встречается в любое время года, и так с 2020-го. Вирус развивается, за новыми штаммами ведутся наблюдения. Нельзя сказать, что какая-то ситуация сверхъестественная. Грипп сколько лет с нами, он не потерял способность протекать в тяжелой форме, — отметила врач.

По мнению Мескиной, повышение заболеваемости в августе может быть связано с возвращением россиян из отпусков.

— Заболеваемость чуть-чуть подросла по сравнению с июлем, но так всегда в августе бывает. В целом это связано с тем, что люди путешествуют. Они скапливаются в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах. Люди не только сами заболевают новыми вирусами в том месте, куда едут, но и привозят это сюда, — пояснила MSK1.RU инфекционист.

Симптомы нового штамма ковида схожи с симптомами других заболеваний, поэтому его легко перепутать с простудой, подчеркнул эксперт лабораторной диагностики и организатор здравоохранения Александр Соловьев.

— Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель. При этом пневмонии встречаются редко. Достаточно часто начало заболевания сопровождается симптомами поражения ЖКТ: диарея, рвота, боль в животе. При таких клинических проявлениях COVID-19 легко спутать с пищевым отравлением, — написал в своем телеграм-канале эксперт.

Опрос для тех, кто болел этим летом: какие симптомы мучили вас сильнее всего?

Высокая температура
Жуткий кашель
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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш 10 Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

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Комментарии
2
Гость
22 августа 2024, 21:08
Центральная часть это Зона вымирания?
Гость
22 августа 2024, 21:16
Анализы надо брать, а так это вечная загадка для отечественной медицины.
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