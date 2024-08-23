«Мокрота выходила ошметками»: жители Центральной России назвали симптомы заразного вируса

Москвичи пожаловались на мощный вирус, который бушует в столице. Рассказываем о самых распространенных симптомах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Осень еще не началась, а вирусы уже вовсю гуляют по регионам. В последние несколько недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19. В соседней от Ярославля Москве больше всего случаев заражения. Эксперты называют вирус «сезонным» и «прогнозируемым». Тем не менее всё больше россиян жалуются на новую болезнь с необычными симптомами.

Наши коллеги из MSK1.RU выяснили у вирусологов, чем отличается новая версия коронавируса и стоит ли ждать очередной волны.



«Мокрота выходила ошметками»

По словам москвички Елизаветы, она знала о гуляющей по столице «заразе», поэтому заранее начала прием противовирусных лекарств в целях профилактики. Правда, девушке это не сильно помогло — после того, как заболел ее молодой человек, с температурой слегла и она.

— В четверг я просыпаюсь, и у меня болит горло. Не сильно, но при этом ощутимо. Сразу начала лечиться и осталась дома, чтобы никого не заражать на работе. Потом у меня начался насморк, но температуры при этом не было, — рассказывает MSK1.RU москвичка.

Вскоре появилась заложенность в легких, как будто туда залили цемент. Дышать стало очень трудно, а в груди тяжесть — словно что-то мешает. Елизавета, читательница MSK1.RU

— Со временем появился сильный кашель. Мокрота выходила ошметками, мне приходилось постоянно ее выплевывать. К выходным у меня стала подниматься температура. Сначала было 37,7, а потом и все 38, — делится подробностями девушка.

Поход к врачу стал для Елизаветы настоящим испытанием на прочность. Она пыталась доехать до врача на метро, но приступы кашля были настолько сильными, что москвичка приняла решение вернуться домой.

Я боялась напугать людей и пыталась держаться, от этого у меня текли слезы ручьем. В итоге вышла на станции и, как чахоточная, там стояла и кашляла. Елизавета, читательница MSK1.RU

Со второго раза у девушки получилось доехать к врачу. По словам девушки, ей поставили неуточненную острую инфекцию дыхательных путей.

— Я ходила по ДМС. Тест на ковид мне сразу не сделали, поскольку страховая компания должна согласовать ПЦР. Сегодня мне пришлось опять ехать в клинику, чтобы сдать кровь. Приехала домой я с высокой температурой. В целом состояние очень болезненное, слабое — то знобит, то жарко. Из-за того, что на улице жара, я пока возвращалась домой, думала, что умру, — говорит Елизавета.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Горло болело так, будто иголки проглотила

Еще одним неприятным симптомом москвичи называют сильную боль в горле. При этом позже к этому симптому добавляется кашель.

— Температура выше 38 градусов не поднималась. Но горло болело так, будто иголки проглотила. Сначала поставили фарингит. Но потом, когда начался кашель, сказали, что ОРВИ. Лекарств выписали много, сейчас уже не помню, что конкретно. Горло вскоре прошло, но кашель был долго. Дышать потом еще пару месяцев тяжело было, — жалуется читатель MSK1.RU.

Некоторые также отмечают, что, несмотря на сильный кашель, врачи отказываются им выписывать больничные.

— Как сказали в неотложке, я болею прямо сейчас «каким-то ОРВИ». Симптомы обычные — боль в горле, сильный насморк, температура была невысокая. На этом основании больничный не дали. Посоветовали полоскать горло и промывать нос. Тест на ковид был отрицательный. Пока дошла до дома температура повысилась до 37,2 и держалась два дня, — негодует москвичка.

У меня легкие распирает от кашля, но температуры нет, больничного тоже, а значит, надо идти на работу. москвичка

Еще одним симптомом заболевшие называют тошноту.

— У меня было сперва небольшое першение в горле. Вечером температура была 37,5. На второй день была слабость в теле, морозило — были ноги и руки были холодные. Вечером встал, чтобы попить воды, и почти сразу меня вырвало, успел до ванны добежать. Ночью начались сухой кашель и насморк. На третий день стало легче, температура держалась 37,5, пропали запахи, — рассказывает другой читатель.

Некоторые отмечают, что столкнулись с тошнотой во время болезни Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











А что говорят врачи?

Несмотря на повышение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация в стране остается в пределах нормы, говорит руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— Рост заболеваемости подчиняется определенной закономерности, когда он накатывает волной примерно раз в пять месяцев. Высокая способность массового поражения клеток, которая и приводила к летальным исходам и тяжелому течению болезни, значительно уменьшилась. Теперь ковид входит в общую канву вирусных заболеваний наряду с ОРВИ, ОРЗ, — говорит эксперт.

Сейчас по стране распространяются новые штаммы вируса из группы FLiRT. По словам Чепурного, симптомы у них стандартные и классифицируются как простудные. Единственное отличие — в способе заражения.

— Вирус хорошо заходит через нервные клетки. Например, когда заражаются через нервное окончания в носу. Передаваясь по аксонам, вирус проходит прямо в нос, практически избегая иммунной защиты антителами, — объясняет вирусолог.

Постковидный синдром у новых штаммов выражается через боль в мышцах и суставах, проблемах со связками. Поскольку вирус атакует многие клетки и ткани. Александр Чепурнов, профессор вирусологии

По мнению эксперта лабораторной диагностики и организатора здравоохранения Александра Соловьева, симптомы нового штамма ковида легко спутать с симптомами других заболеваний.

— Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель. При этом пневмонии встречаются редко. Достаточно часто начало заболевания сопровождается симптомами поражения ЖКТ: диарея, рвота, боль в животе. При таких клинических проявлениях COVID-19 легко спутать с пищевым отравлением, — пишет он в своем телеграм-канале.

А вы болели в последнее время? Да, ковид подтвердился Да, это была обычная простуда Нет, чувствую себя отлично

В мае по России стали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Увеличилась и заболеваемость ковидом: за первые две недели варианты этой группы выявили у 28,2% зараженных COVID-19.

По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов коронавируса.