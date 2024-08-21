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Здоровье Всё о коронавирусе обзор Коронавирус набирает обороты: восемь симптомов ковида новой волны

Коронавирус набирает обороты: восемь симптомов ковида новой волны

Рост заболеваемости связывают с вариантом FLiRT

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3 комментария
За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на треть

В России продолжает расти заболеваемость ковидом, как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за неделю показатель вырос на 31,4%, а число госпитализаций — на 28,1%. Очередную волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT. Мы поговорили с врачами о том, как протекает вызванная им болезнь.

Особенности «флирта»

Под общим названием FLiRT подразумевают сразу несколько подвариантов, развившихся из варианта JN.1 — одной из версий штамма омикрон.

— Это одно из ответвлений внутри омикрон-линии, которое сейчас временно вышло на авансцену, на него приходится до 40% всей заболеваемости, — рассказал Городским порталам иммунолог Николай Крючков. — Это, видимо, максимум для него. Линия в очередной раз несколько лучше обходит ранее сформированный специфический иммунитет. Но надо сказать, что этот фактор сейчас стал играть чуть меньшую роль, чем в период массовой вакцинации.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

FLiRT добрался до России еще весной, Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения в мае 2024 года. Тогда же в ведомстве заявили, что эти варианты вируса не представляют большей опасности, чем другие разновидности ковида. По информации ведомства, симптомы коронавирусной инфекции, вызванной новым вариантом, не отличаются от прежних версий ковида. Среди них лихорадка, кашель, головная и мышечная боли, слабость, боль в горле, потеря вкуса и обоняния.

— Больших клинических особенностей у «флирта» нет, он не вызывает особые симптомы, он не стал более патогенным или летальным, разве что стал еще более заразным за счет того, что чуть лучше обходит ранее сформированный иммунитет, — говорит Николай Крючков.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус «флирт», мало отличаются от симптомов ОРВИ

Это новая волна?

Как ранее отмечал вирусолог Анатолий Альтштейн, коронавирусная пандемия развивалась волнами, которые возникали с появлением новых вариантов с большей заразностью. FLiRT тоже более заразен, чем его предшественники, однако вирусологи не ждут заболеваемости, сопоставимой по масштабам с волнами первых лет пандемии. По оценкам Альтштейна, она будет примерно на уровне прошлой осени — до 15 тысяч заражений в сутки.

— Вопреки распространенному мнению, все-таки ковид не сезонная инфекция, нет четкой привязки к весеннему и осеннему сезону, — считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Ковид — это инфекция штаммовая: возникает новый штамм, снижается иммунная прослойка населения, новый штамм лучше уходит из-под атаки иммунной системы, лучше заражает людей, заболеваемость подрастает.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

По словам иммунолога Николая Крючкова, даже если распространяться FLiRT будет долго, доминирующим вариантом он скоро перестанет быть — в мире уже появились другие версии вируса, которые скоро придут ему на смену.

— Я думаю, что в осенний и зимний период, скорее всего, на авансцену уже выйдет другой подвариант, в мире уже есть кандидаты, — говорит Крючков. — «Флирт» тоже останется хорошо представленным, но доминирование к концу осени, скорее всего, будет утрачено.

При этом врачи отмечают, что сейчас полной картины распространения вируса нет, поскольку многие пациенты переносят болезнь легко и не обращаются к врачам. Достоверно определить, что человек заражен коронавирусом, по словам медиков, по-прежнему можно только с помощью ПЦР-тестов, поскольку симптомы очень напоминают любую другую ОРВИ.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус Ковид COVID-19 Заболеваемость COVID-19 Симптомы ковида Штамм FLiRT
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Комментарии
3
Гость
21 августа 2024, 08:10
Ничего страшного, у нас самая передовая медицина теперь, одеваем маски и вливаем вакцину , она от всего
Гость
21 августа 2024, 08:58
Ковид — это глобальнейшая и авантюрнейшая афера.
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