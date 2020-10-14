Отказались обслуживать: в Ярославле посетитель в порванной маске устроил скандал в ресторане

В Ярославле посетителям ресторана отказали из-за отсутствия маски
В центре Ярославля разгорелся скандал из-за масочного режима. В ресторане самообслуживания на улице Свободы отказались пробивать ужин посетителям без масок. Последних это не устроило.
— У нас масочный режим носит рекомендательный характер, — громко заявляла женщина на всё заведение. Она зашла в кафе вместе со спутником, выбрали по пирожному.
Кассиры ресторана не уступали и отказывались пробивать продукты. Разбирательства затянулись, на место даже вызвали наряд полиции. Из-за скандала у касс столпилась очередь.
Мужчина, который стоял у кассы вместе с покупательницей, также был без маски.
— На кассе ему предложили надеть маску, но он отказался. И начал есть тут же, у касс, пирожное, которое собирался оплатить. Его снова попросили надеть маску, и тогда он порвал её — и после этого надел, — рассказали очевидцы.
— В отношении двух граждан были составлены протоколы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В соцсетях разгорелись споры — имело ли право заведение отказать покупателю без маски в покупке? Вообще Министерство промышленности и торговли России ещё 11 мая выпускало рекомендации на случай масочного режима (с конца мая он и был введён в Ярославской области). В рекомендациях (документ № ЕВ-32091/15) говорится, что если во время масочного режима посетитель без маски пытается пройти на территорию торговли, то владельцы заведения должны сказать ему об необходимости соблюдать обязательное требование. А если он не соглашается, могут вызвать полицию. Этим правом, очевидно, и воспользовались владельцы заведения.
— У нас по всему залу расклеены объявления о том, что мы просим соблюдать масочный режим, а распечатанный приказ губернатора висит в уголке потребителя. Мы стараемся донести до посетителей, что не мы это придумали, — объясняет управляющий заведением Иван. — 95% гостей прекрасно понимают, что введён масочный режим. У нас даже повара работают в масках. Контрольная точка, где гость пересекается с персоналом, это касса. Поэтому мы просим надевать маски при выборе и покупке блюд, а дальше гости проходят в зал и спокойно ужинают. Не хотелось бы доводить до абсурда, но если клиент настаивал на вызове полиции, то это было сделано. Я не знаю, чем завершилась ситуация, но ушли они вместе с участковым.
Напомним, в Ярославской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах. И если раньше власти закрывали глаза на исполнение этой меры, то сейчас начались облавы. За нарушение режима грозит штраф — от 1000 до 30 000 рублей.