Отказались обслуживать: в Ярославле посетитель в порванной маске устроил скандал в ресторане

В центре Ярославля разгорелся скандал из-за масочного режима. В ресторане самообслуживания на улице Свободы отказались пробивать ужин посетителям без масок. Последних это не устроило.

— У нас масочный режим носит рекомендательный характер, — громко заявляла женщина на всё заведение. Она зашла в кафе вместе со спутником, выбрали по пирожному.

Кассиры ресторана не уступали и отказывались пробивать продукты. Разбирательства затянулись, на место даже вызвали наряд полиции. Из-за скандала у касс столпилась очередь.