В Ярославле ловили нарушителей масочного режима: где прошли облавы

В Ярославле сегодня ловили нарушителей масочного режима. Облавы устраивали на территории автовокзала. Инспекторы проверяли наличие масок и у пассажиров автобусов.



— Сегодня пассажиры, которые не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих, ограничились предупреждением. В дальнейшем одними предупреждениями обойтись не получится. При нарушении масочного режима сотрудниками полиции будут составляться протоколы, — уточнил руководитель департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.