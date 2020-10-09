10 октября суббота
СЕЙЧАС +10°С
usd 77.03
eur 90.72
Тема дняЧто чувствует больной коронавирусом: личный опыт

Все новости

Все новости

В Ярославле ловили нарушителей масочного режима: где прошли облавы

Как накажут нарушителей

1 767
9Обсудить

Поделиться

Облава прошла на автовокзале

Облава прошла на автовокзале

В Ярославле прошла облава на нарушителей масочного режима

В Ярославле сегодня ловили нарушителей масочного режима. Облавы устраивали на территории автовокзала. Инспекторы проверяли наличие масок и у пассажиров автобусов.

— Сегодня пассажиры, которые не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих, ограничились предупреждением. В дальнейшем одними предупреждениями обойтись не получится. При нарушении масочного режима сотрудниками полиции будут составляться протоколы, — уточнил руководитель департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Нарушители отделались штрафами

Нарушители отделались штрафами

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Согласно указу губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, с 16 мая в регионе действует обязательный масочный режим. За его несоблюдение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, накануне облавы на нарушителей масочного режима прошли в магазинах.

С каждым днём в регионе становится всё больше заболевших коронавирусом. Статистика заболеваемости становится похожа на ту, что была на пике первой волны пандемии.

Чтобы узнать, к чему готовиться, как защититься и как протекает болезнь, мы пообщались с главврачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым. Летом доктор сам переболел коронавирусом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

маскиоблавакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!