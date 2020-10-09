В Ярославле ловили нарушителей масочного режима: где прошли облавы

В Ярославле прошла облава на нарушителей масочного режима
В Ярославле сегодня ловили нарушителей масочного режима. Облавы устраивали на территории автовокзала. Инспекторы проверяли наличие масок и у пассажиров автобусов.
— Сегодня пассажиры, которые не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих, ограничились предупреждением. В дальнейшем одними предупреждениями обойтись не получится. При нарушении масочного режима сотрудниками полиции будут составляться протоколы, — уточнил руководитель департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Согласно указу губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, с 16 мая в регионе действует обязательный масочный режим. За его несоблюдение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, накануне облавы на нарушителей масочного режима прошли в магазинах.
С каждым днём в регионе становится всё больше заболевших коронавирусом. Статистика заболеваемости становится похожа на ту, что была на пике первой волны пандемии.
Чтобы узнать, к чему готовиться, как защититься и как протекает болезнь, мы пообщались с главврачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым. Летом доктор сам переболел коронавирусом.