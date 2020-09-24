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Из-за коронавируса Волковский театр полностью ушёл на карантин и отложил открытие сезона

Что будет с купленными билетами

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Все спектакли, запланированные с начала октября, сдвигаются

Все спектакли, запланированные с начала октября, сдвигаются

Волковский театр ушел на карантин и отложил старт сезона из-за COVID-19

В Ярославле закрылся на карантин по коронавирусу Волковский театр. А это значит, что запланированное на начало октября открытие театрального сезона откладывается.

COVID-19 в театре выявили у художественного руководителя Сергея Пускепалеса, на днях его увезли в госпиталь. Вместе с ним взяли тесты ещё у 60 человек из труппы. В итоге по рекомендации Роспотребнадзора театр решено полностью закрыть на две недели. Пока не сообщается, подтверждена ли инфекция у актёров и других членов коллектива, с кем контактировал художественный руководитель.

— Старт сезона мы точно переносим по рекомендации Роспотребнадзора на две недели. Билеты с 3 октября переносим на 17-е, с 4-го — на 18-е число, — сообщил «Первому Ярославскому» директор театра имени Волкова Айрат Тухватуллин.

На первый спектакль сезона «Еврейское счастье» все билеты раскуплены уже сейчас. Теперь премьера мюзикла под режиссурой Егора Дружинина прозвучит почти через три недели.

На днях на карантин также закрыли театральный институт.

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Волковский театркоронавирус
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