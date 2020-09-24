Из-за коронавируса Волковский театр полностью ушёл на карантин и отложил открытие сезона

В Ярославле закрылся на карантин по коронавирусу Волковский театр. А это значит, что запланированное на начало октября открытие театрального сезона откладывается.

COVID-19 в театре выявили у художественного руководителя Сергея Пускепалеса, на днях его увезли в госпиталь. Вместе с ним взяли тесты ещё у 60 человек из труппы. В итоге по рекомендации Роспотребнадзора театр решено полностью закрыть на две недели. Пока не сообщается, подтверждена ли инфекция у актёров и других членов коллектива, с кем контактировал художественный руководитель.