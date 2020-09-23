Из-за коронавируса в Ярославле на дистанционку отправили крупный вуз
Студентов Ярославского государственного театрального института перевели на дистанционное обучение. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
— Инфекцию выявили у нескольких преподавателей и студентов, — сообщили в институте. — Официально пока было объявлено, что из-за этого вуз переведён на дистанционку до 1 октября.
Также стало известно, что на изоляцию отправлен ряд сотрудников ЯГТИ, в том числе ректор Сергей Куценко. Речь идёт о тех, кто по работе контактировал с заболевшими. На днях станут известны результаты исследований их анализов на коронавирус.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у художественного руководителя театра имени Волкова Сергея Пускепалиса. Его отправили на лечение в COVID-госпиталь.
В Ярославской области с начала пандемии выявлено более 8 тысяч заболевших коронавирусом, по официальным данным, 46 человек умерли из-за этой болезни.