Из-за коронавируса в Ярославле на дистанционку отправили крупный вуз

Студентов Ярославского государственного театрального института перевели на дистанционное обучение. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.



— Инфекцию выявили у нескольких преподавателей и студентов, — сообщили в институте. — Официально пока было объявлено, что из-за этого вуз переведён на дистанционку до 1 октября.



Также стало известно, что на изоляцию отправлен ряд сотрудников ЯГТИ, в том числе ректор Сергей Куценко. Речь идёт о тех, кто по работе контактировал с заболевшими. На днях станут известны результаты исследований их анализов на коронавирус.

