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Из-за коронавируса в Ярославле на дистанционку отправили крупный вуз

На изоляцию отправлены ректор и преподаватели

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Вуз будет работать дистанционно как минимум до 1 октября

Вуз будет работать дистанционно как минимум до 1 октября

Из-за коронавируса в Ярославле на дистанционку отправили крупный вуз

Студентов Ярославского государственного театрального института перевели на дистанционное обучение. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.

— Инфекцию выявили у нескольких преподавателей и студентов, — сообщили в институте. — Официально пока было объявлено, что из-за этого вуз переведён на дистанционку до 1 октября.

Также стало известно, что на изоляцию отправлен ряд сотрудников ЯГТИ, в том числе ректор Сергей Куценко. Речь идёт о тех, кто по работе контактировал с заболевшими. На днях станут известны результаты исследований их анализов на коронавирус.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у художественного руководителя театра имени Волкова Сергея Пускепалиса. Его отправили на лечение в COVID-госпиталь.

В Ярославской области с начала пандемии выявлено более 8 тысяч заболевших коронавирусом, по официальным данным, 46 человек умерли из-за этой болезни.

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образованиекоронавирусздоровьеЯГТИ
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