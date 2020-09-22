В Ярославле худрук Волковского театра госпитализирован с коронавирусом

В Ярославле госпитализировали художественного руководителя Волковского театра. У Сергея Пускепалиса выявили коронавирус. Сейчас худрук находится в госпитале ветеранов войн. Эту информацию подтвердили в театре.

— Последнюю неделю худрук не был в прямом контакте с труппой и администрацией Первого русского. Тем не менее в профилактических целях 60 человек из числа труппы и администрации театра сегодня прошли тестирование на коронавирус, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Волковского театра.

