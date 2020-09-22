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В Ярославле худрук Волковского театра госпитализирован с коронавирусом

Сергея Пускепалиса положили в COVID-госпиталь

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Худрука госпитализировали в госпиталь ветеранов

Худрука госпитализировали в госпиталь ветеранов

В Ярославле у худрука Волковского театра нашли коронавирус

В Ярославле госпитализировали художественного руководителя Волковского театра. У Сергея Пускепалиса выявили коронавирус. Сейчас худрук находится в госпитале ветеранов войн. Эту информацию подтвердили в театре.

— Последнюю неделю худрук не был в прямом контакте с труппой и администрацией Первого русского. Тем не менее в профилактических целях 60 человек из числа труппы и администрации театра сегодня прошли тестирование на коронавирус, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Волковского театра.

Состояние Сергея Пускепалиса оценивается как стабильное.

На днях в Ярославле выстроилась огромная очередь в государственную лабораторию, которая делает тесты на коронавирус. Из-за наплыва посетителей она взвинтила цены.

В Ярославской области ещё действуют меры против распространения заразы.

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