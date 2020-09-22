В Ярославле худрук Волковского театра госпитализирован с коронавирусом

В Ярославле у худрука Волковского театра нашли коронавирус
В Ярославле госпитализировали художественного руководителя Волковского театра. У Сергея Пускепалиса выявили коронавирус. Сейчас худрук находится в госпитале ветеранов войн. Эту информацию подтвердили в театре.
— Последнюю неделю худрук не был в прямом контакте с труппой и администрацией Первого русского. Тем не менее в профилактических целях
Состояние Сергея Пускепалиса оценивается как стабильное.
На днях в Ярославле выстроилась огромная очередь в государственную лабораторию, которая делает тесты на коронавирус. Из-за наплыва посетителей она взвинтила цены.
В Ярославской области ещё действуют меры против распространения заразы.