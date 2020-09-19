«Отопление лучше включите с 20 сентября»: ярославцы разругались из-за слухов о новых ограничениях

— Необходимо запреть вузам Ярославля собирать в лекционных аудиториях студентов более 30 человек. Например в ЯГТУ, сидят на лекциях 3 группы по 30 человек. За одной партой по трое. Лекции можно читать в удалённом режиме, следует более осторожно относиться к угрозе ковида.

Гость:



— Не закроют официально, ведь налоги нужны! Вы крутитесь как хотите, но платите налоги. А со всех утюгов страны будут запугивать вирусом, призывать оставаться на удалёнке и так далее. Обязательно кто-нибудь выступит и скажет: «здоровье важнее». Да, важнее, но в таком случае обеспечьте занятостью и доходом всех людей из пострадавших сфер. Нам всем в мэрию идти работать? В аптеки? Курьерами?



Гость:



— Какое там закрытие торговых центров? Наоборот, на Советской площади ярмарку открывают! Веселись народ. И ничего, что заражение вирусом в области идёт по нарастающей.



Гость:

— Когда ввели дистанционку, заболевших было в городе один или два, а сейчас сорок классов. И что ждут...



Гость:

— Отопление бы надо включать с 20 сентября. А то ОРВИ и грипп быстрее начнутся.