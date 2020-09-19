«Отопление лучше включите с 20 сентября»: ярославцы разругались из-за слухов о новых ограничениях

Жители Ярославля спорят из-за слухов о новых ограничениях
Слухи о режиме самоизоляции и дистанте с 20 сентября не унимаются. Тем более, до этой даты остался всего день. Ранее власти опровергали эту информацию, но многие люди остались уверены, что так тогда говорили только для того, чтобы не волновать народ.
Как оказалось, многие горожане вообще не понимают, почему всё ещё нет ограничений. Мол, статистика ухудшается, а ограничения снимают. Ярославцы не сошлись во мнениях и начали спорить из-за необходимости возврата дистанта и самоизоляции.
Ольга:
— Необходимо запреть вузам Ярославля собирать в лекционных аудиториях студентов более 30 человек. Например в ЯГТУ, сидят на лекциях 3 группы по 30 человек. За одной партой по трое. Лекции можно читать в удалённом режиме, следует более осторожно относиться к угрозе ковида.
Гость:
— Не закроют официально, ведь налоги нужны! Вы крутитесь как хотите, но платите налоги. А со всех утюгов страны будут запугивать вирусом, призывать оставаться на удалёнке и так далее. Обязательно кто-нибудь выступит и скажет: «здоровье важнее». Да, важнее, но в таком случае обеспечьте занятостью и доходом всех людей из пострадавших сфер. Нам всем в мэрию идти работать? В аптеки? Курьерами?
Гость:
— Какое там закрытие торговых центров? Наоборот, на Советской площади ярмарку открывают! Веселись народ. И ничего, что заражение вирусом в области идёт по нарастающей.
Гость:
— Когда ввели дистанционку, заболевших было в городе один или два, а сейчас сорок классов. И что ждут...
Гость:
— Отопление бы надо включать с 20 сентября. А то ОРВИ и грипп быстрее начнутся.