Оперштаб — о закрытии торговых центров и переходе на дистант с 20 сентября

Сегодня мы снова решили уточнить у ответственных, запланировано ли введение каких-либо ограничений с этой даты. В оперштабе эту информацию снова не подтвердили, но и не опровергли.



— Данный вопрос не обсуждался, — лаконично сообщили в оперативном штабе по борьбе к коронавирусной инфекцией в Ярославской области.



В России и в регионах оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщает статистику по заболеваемости COVID-19, меняет карантинные и изоляционные режимы и принимает другие решения. Список членов штаба в Ярославской области достаточно представительный: это губернатор Дмитрий Миронов и руководство регионального правительства, директора практически всех департаментов, главы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, представители МЧС, полиции, прокуратуры и другие.



Ранее Минздрав уже давал прогноз на вторую волну распространения коронавирусной инфекции в России. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов был уверен, что при формировании новых коллективов в школах, институтах создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому возможен рост заболеваемости. И если в Минздраве полагали, что вторая волна будет уже не такой сильной, то учёные уверены — всё будет страшнее, чем во время первой волны.

