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Тема дняЧто будет после 20 сентября: ответ оперштаба

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Оперштаб — о закрытии торговых центров и переходе на дистант с 20 сентября

Публикуем официальный комментарий накануне даты, вокруг которой ходит много разговоров

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В Ярославской области школьников и студентов уже потихоньку <a href="https://76.ru/text/education/69471361/" target="_blank" class="_">переводят на дистант</a>

В Ярославской области школьников и студентов уже потихоньку переводят на дистант

Оперштаб объяснил, что будет с ТЦ и дистантом с 20 сентября

Считаные дни остались до 20 сентября — той самой даты, вокруг которой ходит много разговоров. По слухам, в это воскресенье в России могут вернуть режим обязательной самоизоляции, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, закрыть крупные торговые центры, а также ввести ряд других ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Ранее власти опровергали эту информацию, но многие люди остались уверены, что так тогда говорили только для того, чтобы не волновать народ.

СЮЖЕТ

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Сегодня мы снова решили уточнить у ответственных, запланировано ли введение каких-либо ограничений с этой даты. В оперштабе эту информацию снова не подтвердили, но и не опровергли.

— Данный вопрос не обсуждался, — лаконично сообщили в оперативном штабе по борьбе к коронавирусной инфекцией в Ярославской области.

В России и в регионах оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщает статистику по заболеваемости COVID-19, меняет карантинные и изоляционные режимы и принимает другие решения. Список членов штаба в Ярославской области достаточно представительный: это губернатор Дмитрий Миронов и руководство регионального правительства, директора практически всех департаментов, главы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, представители МЧС, полиции, прокуратуры и другие.

Ранее Минздрав уже давал прогноз на вторую волну распространения коронавирусной инфекции в России. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов был уверен, что при формировании новых коллективов в школах, институтах создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому возможен рост заболеваемости. И если в Минздраве полагали, что вторая волна будет уже не такой сильной, то учёные уверены — всё будет страшнее, чем во время первой волны.

В Ярославской области за всё время пандемии коронавирусом заразились уже почти 8 тысяч человек. А накануне стало известно, что на карантин ушли главные в регионе специалисты по борьбе с COVID-19.

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