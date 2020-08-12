«С 20 сентября вернёмся к дистанту»: в школах сообщили родителям о новых ограничительных мерах

Родителям рассказали, как дети будут учиться с 20 сентября
До старта нового учебного года осталось совсем немного. Родители школьников готовятся к 1 сентября, но не понимают, как пандемия коронавируса отразится на обучении. В родительских чатах сейчас обсуждают информацию, что новый учебный год продлится всего 20 дней.
— Нам в школе уже сообщили, что с 20 сентября снова обучение будет переведено на дистанционный режим, — рассказал 76.RU отец школьников из Ярославля Алексей. — Информацию распространяют подпольно, мол, пока ещё не велено вслух об этом говорить, но уверяют, что они уже получили негласный приказ готовиться к такому развитию событий.
В Департаменте образования Ярославской области эту информацию опровергли. Уверяют, что это всего лишь слухи.
— На сегодняшний день — это ложная информация, — заверили специалисты горячей линии Департамента образования Ярославской области. — Министр просвещения официально сказал, что учебный год начнётся с 1 сентября, при этом никаких официальных распоряжений или заявлений о переходе 20 сентября с очного на дистанционное обучение пока не было.
Снятие ограничительных мер, свободное перемещение по курортным зонам в России и открывшаяся возможность вылета в отдельные страны возвращают нас к образу жизни в доковидное время. Однако пандемия ещё не закончилась.
— Ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону, — сообщил накануне президент России Владимир Путин. — Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того чтобы расслабиться, нет.
Минздрав уже дал прогноз на вторую волну распространения коронавирусной инфекции в России. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов считает, что при формировании новых коллективов в школах, институтах создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому возможен рост заболеваемости. И если в Минздраве полагают, что вторая волна будет уже не такой сильной, то учёные уверены — всё будет страшнее, чем во время первой волны.