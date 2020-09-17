В Ярославле признали памятником здание, от которого остались только стены

В Ярославле признали памятником стены здания на Октябрьской площади
Печальный вид этого здания много лет собирает взгляды прохожих. Дом № 3а по улице Победы в Ярославле был построен в начале прошлого века. В 2020 году после долгих экспертиз его, наконец, признали объектом культурного наследия местного значения в буферной зоне ЮНЕСКО.
Поможет ли это зданию у Октябрьского моста, от которого на сегодняшний день остались только стены?
Вывод государственной историко-культурной экспертизы о здании следующий:
— Основанием для включения в реестр объектов культурного наследия послужили композиционные особенности здания, участвующего в создании исторической среды квартала, сформированного по регулярному плану города Ярославля 1778 года. А также характер отделки и колористическое решение наружных стен, в том числе: открытая кладка красного керамического кирпича с выбеленными элементами декора; конструктивные элементы: наружные капитальные стены, сложенные из красного керамического полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе с применением цепной системы кирпичной кладки, — говорится в документах о признании здания памятником.
Первые упоминания о доме в архивных документах идут как о домовладении крестьян Ледянкиных, выходцев из Ярославской губернии. Каменный дом сдавали в наём потомственным дворянам и членам Ярославского окружного суда. В здании уже в начале прошлого века был водопровод, ватерклозет (уборная с водопроводом), восемь комнат на втором этаже, три голландские печи, одна русская. На весь дом имелась одна плита и кухня.
О плохом состоянии дома отмечалось в документах бюро технической инвентаризации 1990-х годов, эксперты которого сообщали о глубоких трещинах в фундаменте, трещинах на деревянных перекрытиях, протечки и гнили, аварийном состоянии труб водопровода. В 2015 году дом пострадал от пожара и был расселён.
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