В Ярославле признали памятником здание, от которого остались только стены

Печальный вид этого здания много лет собирает взгляды прохожих. Дом № 3а по улице Победы в Ярославле был построен в начале прошлого века. В 2020 году после долгих экспертиз его, наконец, признали объектом культурного наследия местного значения в буферной зоне ЮНЕСКО.

Поможет ли это зданию у Октябрьского моста, от которого на сегодняшний день остались только стены?