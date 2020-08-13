«Там было затхлое место»: главного архитектора Ярославля восхитил стеклянный новострой в зоне ЮНЕСКО

Главный архитектор Ярославля пришёл в восторг от новостроя в зоне ЮНЕСКО
Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов пришёл в восторг от открывшегося на площади Волкова торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза». Эмоциями чиновник поделился на своей странице в Facebook.
— Наконец-то туда можно зайти, — написал он. — Всем ценителям архитектуры от Григория Дайнова (автор проекта «Волков-Плаза». — Прим. ред.) отличный подарок! Но ещё большее спасибо заказчику такой красоты (заказчиком объекта официально значится ООО ПКФ «Транстурсервис». — Прим. ред.). Некогда затхлое место под забором превратилось в уютное современное пространство.
Многих такое высказывание Артёма Цымбалова задело за живое.
— Как чиновник мэрии, который отвечает за развитие нашего исторического города, назвал Власьевский сквер и часть площади Волкова «затхлым местом»? — недоумевает градозащитница Елена Богданова. — Странные ценности превозносит главный архитектор города.
Артём Цымбалов был назначен на должность заместителя директора департамента градостроительства — главного архитектора в марте 2019 года при мэре Владимире Волкове. Работая на этом месте, успел прославиться на всю страну с историей про детскую горку из грязи. До этого он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского, где с 2016 по 2018 год администрацией руководил всё тот же Владимир Волков. В 2007 году Цымбалов окончил Ярославский государственный технический университет. После его окончания до 2013 года работал в Ярославле архитектором в расчётно-инженерном центре и проектном институте. Также с 2009 года был одним из трёх учредителей ярославского архитектурно-градостроительного бюро «Фаворит», которое проработало до 2016 года.
История строительства «Волков-Плазы» получилась долгой и скандальной из-за пристального внимания к ней градозащитников и депутатов. Они не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру. Изначально Министерство культуры было против этой стройки, но потом оказалось, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает.
— Застройщик, к сожалению, победил. Печально, что здание, которое строили в нарушение всех действующих регламентов в зоне ЮНЕСКО, так и не реконструировали, чтобы привести в соответствие с регламентами, чтобы не нарушать исторический облик древнего Ярославля, — сокрушается градозащитница Ольга Мазанова. — Можно было зрительно разбить огромный объем на два разных здания, убрать 3-й и 4-й этажи, изменить форму крыши и оформление фасадов. Около полутора недель назад, к тому же, выпилили деревья в сквере рядом со зданием. Ну что же. Теперь в историческом ансамбле площади Волкова появился немасштабный чужеродный объем, единственное здание современной архитектуры, которое нарушает единство ансамбля и не вписывается в него. Теперь народ будет развлекаться и веселиться на костях, так как здание строится на месте утраченного храма Власьевского прихода и кладбища.
Торгово-развлекательный центр «Волков-плаза» построили вплотную к памятнику истории и культуры регионального значения — «Здание, где размещалось резервное фронтовое управление ставки Верховного главнокомандующего». Здание было построено как гостиница «Ярославль» в конце 1930-х годов известным ярославским архитектором Капачинским, это одно из немногих оставшихся зданий предвоенного десятилетия, построенных в советский период в центре Ярославля.
Современная застройка исторического центра города, особенно такого значимого города, как Ярославль, всегда привлекает к себе внимание и вызывает дискуссии. Урбанисты полагают, что это абсолютно правильно, ведь та эстетическая архитектурная среда, которая создана в центре исторического города, уникальна и способствует пробуждению в человеке самых лучших чувств.
А вам нравится «Волков-Плаза»?
— Время не стоит на месте, и каждая эпоха понемногу должна привносить что-то новое в архитектурную среду, не разрушая старое, — поделился мнением глава ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Особенно хочется отметить, что строительство зданий по классическим канонам в настоящее время вряд ли возможно, это станет дурной пародией на уже ушедшую эпоху. Новые здания должны быть выполнены в современной форме, но вписаны в окружающую среду, контекст. Это очень непростая работа для архитектора, ведь любое неправильное решение нанесет урон для эстетической гармонии. Конечно, такие проекты подлежат обсуждению в профессиональном архитектурном и градостроительном сообществе. Но город — это живая среда, он не может застыть в одной эпохе, он должен впитывать в себя разные эпохи, в том числе современность.
Теперь выяснилось, что ещё 40 соток «затхлого места» около нового торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза», вероятнее всего, перейдут в частные руки. Их владельцами станут хозяева уже построенного здесь здания. Арбитражный суд Ярославской области обязал мэрию Ярославля продать им участок без проведения торгов. Хозяева объекта — фирма «Транстурсервис» и индивидуальные предприниматели Татьяна Менькова и Ирина Левитина — добивались этого с прошлого года.