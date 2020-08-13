«Там было затхлое место»: главного архитектора Ярославля восхитил стеклянный новострой в зоне ЮНЕСКО

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов пришёл в восторг от открывшегося на площади Волкова торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза». Эмоциями чиновник поделился на своей странице в Facebook.



— Наконец-то туда можно зайти, — написал он. — Всем ценителям архитектуры от Григория Дайнова (автор проекта «Волков-Плаза». — Прим. ред.) отличный подарок! Но ещё большее спасибо заказчику такой красоты (заказчиком объекта официально значится ООО ПКФ «Транстурсервис». — Прим. ред.). Некогда затхлое место под забором превратилось в уютное современное пространство.