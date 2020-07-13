Власти больше года борются за здание, которое покрасили в цвет яиц дрозда

Это здание, расположенное в Ярославле в зоне ЮНЕСКО, сложно не заметить из-за его насыщенного бирюзового цвета. В народе его прозвали «цвет яиц дрозда». Мы писали о нём год назад, когда решением суда нынешний арендатор, фабрика «Собрание», был оштрафован на 100 тысяч рублей за самовольную покраску без согласования с департаментом (что означает строительные работы без разрешения).
Прошёл год, но здание до сих пор «режет глаз» на улице Депутатской. Туристы не проходят мимо и оставляют щедрые суммы за покупки. Неужели так просто можно менять историческую целостность города ради больших доходов: заплатить штраф и больше не беспокоиться?
Мы задали вопросы о судьбе здания Департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
Надо перекрасить
Да, власти всё ещё пытаются заставить текущего владельца здания изменить его цвет.
— Это выявленный объект культурного наследия. В адрес собственника департаментом направлено обращение о проведении государственной историко-культурной экспертизы с целью включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, определения и утверждения предметов охраны и дальнейшей разработки проектной документации с предусмотренным колористическим решением, проведения работ, — ответили в Департаменте охраны памятников Ярославской области. — Сейчас здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия включаются в Единый государственный реестр на основании государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованным Министерством культуры России экспертом.
Но пока новый цвет с чиновниками согласован не был.
«Разрывается историческая ткань»
Здание на улице Депутатской, 5, является объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», его строительство относят к XIX веку. Однако то, что ярославцы видят сегодня, мало напоминает первозданный вид здания. Более того, этот вид был изменен ещё до арендатора шоколадной фабрики.
— В паспорте объекта культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», 1790-е, 1860-е гг., конец XIX — начало XX веков от декабря 1998 года отмечено, что из-за утраты своего первоначального внешнего облика дом выглядит пластически маловыразительным и стилистически нейтральным. В пункте VII-а паспорта указано, что от былого декоративного оформления сохранилась только одна пилястра на восточном углу северного фасада и, расположенная над её капителью, большая квадратная филенка исчезнувшего фриза антаблемента, — рассказали в Департаменте охраны памятников.
О важности цвета здания писал краевед Ян Левин.
— Цвет здания — ключевой момент при его восприятии человеком. Город состоит из множества зданий, соответственно, их цвет решает восприятие всего города. Может, даже городу прозвище на века дать, например «Белокаменная», — рассуждал Ян Левин на своей странице в Facebook. — У Ярославля тоже есть своя историческая цветовая палитра. Город застроен по екатерининскому плану, доминирует классическая застройка, её исторические цвета — пастельные белый и жёлтый. Церкви тоже преимущественно белого цвета, встречаются и красного кирпича. Такая единая цветовая палитра, в числе прочего, делает восприятие Ярославля таким, какое оно есть на данный момент — спокойный классический город, застывший во времени на берегу не менее спокойной Волги. За что, в числе прочего, и в ЮНЕСКО внесли.
— Если красить исторические здания во взрывные цвета, вроде кислотного бирюзового, в который покрасили этот новый шоколадный магазин на улице Депутатской, то эта единая цветовая историческая ткань разрывается. Если каждый покрасит свой дом, магазин или офис в тот цвет, который пожелает, — мы получим не русский классицизм и ЮНЕСКО, а развивающуюся Африку и забвение.