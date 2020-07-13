Власти больше года борются за здание, которое покрасили в цвет яиц дрозда

Здание на улице Депутатской, 5, является объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», его строительство относят к XIX веку. Однако то, что ярославцы видят сегодня, мало напоминает первозданный вид здания. Более того, этот вид был изменен ещё до арендатора шоколадной фабрики.

— В паспорте объекта культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева», 1790-е, 1860-е гг., конец XIX — начало XX веков от декабря 1998 года отмечено, что из-за утраты своего первоначального внешнего облика дом выглядит пластически маловыразительным и стилистически нейтральным. В пункте VII-а паспорта указано, что от былого декоративного оформления сохранилась только одна пилястра на восточном углу северного фасада и, расположенная над её капителью, большая квадратная филенка исчезнувшего фриза антаблемента, — рассказали в Департаменте охраны памятников.



О важности цвета здания писал краевед Ян Левин.

— Цвет здания — ключевой момент при его восприятии человеком. Город состоит из множества зданий, соответственно, их цвет решает восприятие всего города. Может, даже городу прозвище на века дать, например «Белокаменная», — рассуждал Ян Левин на своей странице в Facebook. — У Ярославля тоже есть своя историческая цветовая палитра. Город застроен по екатерининскому плану, доминирует классическая застройка, её исторические цвета — пастельные белый и жёлтый. Церкви тоже преимущественно белого цвета, встречаются и красного кирпича. Такая единая цветовая палитра, в числе прочего, делает восприятие Ярославля таким, какое оно есть на данный момент — спокойный классический город, застывший во времени на берегу не менее спокойной Волги. За что, в числе прочего, и в ЮНЕСКО внесли.