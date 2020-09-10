Редизайн, реновация, реконструкция: как в Ярославле исторические здания перекраивают в новодел

Как в Ярославле переделывают старинные здания
Всё новое — это неожиданно переделанное старое. Это применимо к архитектуре Ярославля, которая в последние годы пережила немало редизайна, реновации и реконструкции.
Мы собрали обзор проектов, изменивших исторический вид зданий города. Зачастую — не в лучшую сторону.
Гробница в «сталинке»
Дизайн этого новодела ярославцы быстро прозвали гробницей. Речь идёт о «сталинке» на проспекте Ленина, 18/50, нижнюю часть фасада которой «отреставрировала» компания, специализирующаяся на изделиях из мрамора и камня. Теперь офис компании выделяется на фоне жёлто-белого здания с колоннами: часть стены дома упрятали в контрастную по цвету и фактуре отделку.
— Как можно так портить фасады замечательного 80-летнего дома, который, к сожалению, не входит в списки памятников истории и культуры! — сокрушалась градозащитница Ольга Мазанова.
Действительно, многие подобные здания в Ярославле, несмотря на их исторический внешний вид, не включены ни в какие списки охраны.
Слишком современно
Похожая история случилась со «сталинкой» на улице Победы, 14, где владелец частной клиники решил пристроить дополнение к основному зданию. Короб-новострой встал прямо перед сталинкой, закрыв собой большую часть фасада здания. И нарушения в этом не обнаружили. Здание не является историческим, и правил оформления внешнего облика для этой улицы тоже нет.
— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — рассказывал о пристройке депутат и владелец клиники Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.
Перестарались с евроремонтом
Здание
Здание бани на улице Свободы было построено в мае 1897 года потомственным почетным гражданином Ярославля Николаем Оловянишниковым. Комиссия, которая принимала это здание, в отчёте написала о нём как о «не оставляющем желать ничего лучшего»: во всем здании устроена искусственная вентиляция, отопление паровое, теплые ватерклозеты в каждом отделении, здания освещаются электричеством, лестницы из тарусского мрамора. Эта баня была общественной, доступной для всех горожан. В 1923 году баня уже входит в состав Ярославского губернского коммунотдела. Затем была закрыта. А во время войны в этом здании вновь стал работать банно-прачечный комбинат.
Не оценили реновацию
В Ярославле часть здания Речного вокзала выкупила частная компания «Байтек Машинери», задумавшая обновить его внешний вид. На тот момент здание не ремонтировалось 42 года. Новый собственник провёл большой конкурс среди дизайнеров на лучший проект для вокзала, приступил к работам, и тут начался скандал.
— Когда мы купили здание, то единственное ограничение тогда было по этажности — мы не могли строить больше трёх этажей. Даже колористической карты не было, — рассказывал директор компании «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — В конце сентября на объект начали приходить представители департамента охраны объектов культурного наследия и стали говорить, чтобы мы прекращали работы, так как объект находится в стадии рассмотрения. Потом был назначен научно-методический совет. Там чиновники обвинили нас во вкусовщине. Я не ожидал увидеть там столько фарса. Мне там даже полноценно выступить не дали. Двадцать человек проголосовали за включение здания в список памятников, и двое воздержались. Я спросил: «Неужели все эти люди думают так, как проголосовали», мне ответили, что все эти люди так или иначе зависят от департамента: они ходят подписывать туда бумажки свои, и так далее. Давление на нас идёт как со стороны департамента, так и со стороны общественников. На меня уже написали четыре заявления в полицию. Травля идёт на полную катушку: репортажи по телевидению, приезды ОМОНа. Давление чувствуется, и уже два подрядчика прекратили работы, посчитав, что они делают что-то противозаконное.
В итоге работы остановили, и дальнейшая судьба здания пока неизвестна.