10 сентября четверг
СЕЙЧАС +13°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняШесть классов отправили на дистант

Все новости

Все новости

Редизайн, реновация, реконструкция: как в Ярославле исторические здания перекраивают в новодел

Величественные дома постепенно теряют свой облик

1 013
8Обсудить

Поделиться

Город все время меняется

Город все время меняется

Как в Ярославле переделывают старинные здания

Всё новое — это неожиданно переделанное старое. Это применимо к архитектуре Ярославля, которая в последние годы пережила немало редизайна, реновации и реконструкции.

Мы собрали обзор проектов, изменивших исторический вид зданий города. Зачастую — не в лучшую сторону.

Гробница в «сталинке»

Контрастная отделка фасада здания резко выделяется на общем фоне

Фото 1: Яндекс.Карты
Фото 2: Александра Савельева

Дизайн этого новодела ярославцы быстро прозвали гробницей. Речь идёт о «сталинке» на проспекте Ленина, 18/50, нижнюю часть фасада которой «отреставрировала» компания, специализирующаяся на изделиях из мрамора и камня. Теперь офис компании выделяется на фоне жёлто-белого здания с колоннами: часть стены дома упрятали в контрастную по цвету и фактуре отделку.

— Как можно так портить фасады замечательного 80-летнего дома, который, к сожалению, не входит в списки памятников истории и культуры! — сокрушалась градозащитница Ольга Мазанова.

Действительно, многие подобные здания в Ярославле, несмотря на их исторический внешний вид, не включены ни в какие списки охраны.

Слишком современно

Похожая история случилась со «сталинкой» на улице Победы, 14, где владелец частной клиники решил пристроить дополнение к основному зданию. Короб-новострой встал прямо перед сталинкой, закрыв собой большую часть фасада здания. И нарушения в этом не обнаружили. Здание не является историческим, и правил оформления внешнего облика для этой улицы тоже нет.

— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — рассказывал о пристройке депутат и владелец клиники Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.

Теперь перед зданием стоит стеклянная пристройка

Фото 1: Яндекс.Карты
Фото 2: Александра Савельева

Перестарались с евроремонтом

Здание № 34 на площади Юности в Ярославле знают многие, главным образом потому, что оно десятилетиями стояло разрушенным. В 2013 году у него объявился новый собственник, который планировал реставрировать здание под торгово-офисный центр. Тогда власти заявляли, что дом не является объектом культурного наследия. В течение шести следующих лет дом стоял, завешенный строительными лесами. Однако летом 2019 года из-под зелёной сетки стали проглядывать жёлтые стены в пластиковых панелях. Только летом 2020 года выяснилось, что собственник здания перестарался, пристроив к нему мансардные этажи, которых не существовало ранее. Это признали нарушением, остальной вид здания — пластиковые панели и окна, устроил, кажется, всех, кроме градозащитников.

Здание десятилетиями разрушалось

Фото 1: Ярославский регион / yarreg.ru
Фото 2: Александра Савельева
Здание покрыто пластиковыми панелями

Здание покрыто пластиковыми панелями

Здание бани на улице Свободы было построено в мае 1897 года потомственным почетным гражданином Ярославля Николаем Оловянишниковым. Комиссия, которая принимала это здание, в отчёте написала о нём как о «не оставляющем желать ничего лучшего»: во всем здании устроена искусственная вентиляция, отопление паровое, теплые ватерклозеты в каждом отделении, здания освещаются электричеством, лестницы из тарусского мрамора. Эта баня была общественной, доступной для всех горожан. В 1923 году баня уже входит в состав Ярославского губернского коммунотдела. Затем была закрыта. А во время войны в этом здании вновь стал работать банно-прачечный комбинат.

Не оценили реновацию

В Ярославле часть здания Речного вокзала выкупила частная компания «Байтек Машинери», задумавшая обновить его внешний вид. На тот момент здание не ремонтировалось 42 года. Новый собственник провёл большой конкурс среди дизайнеров на лучший проект для вокзала, приступил к работам, и тут начался скандал.

— Когда мы купили здание, то единственное ограничение тогда было по этажности — мы не могли строить больше трёх этажей. Даже колористической карты не было, — рассказывал директор компании «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — В конце сентября на объект начали приходить представители департамента охраны объектов культурного наследия и стали говорить, чтобы мы прекращали работы, так как объект находится в стадии рассмотрения. Потом был назначен научно-методический совет. Там чиновники обвинили нас во вкусовщине. Я не ожидал увидеть там столько фарса. Мне там даже полноценно выступить не дали. Двадцать человек проголосовали за включение здания в список памятников, и двое воздержались. Я спросил: «Неужели все эти люди думают так, как проголосовали», мне ответили, что все эти люди так или иначе зависят от департамента: они ходят подписывать туда бумажки свои, и так далее. Давление на нас идёт как со стороны департамента, так и со стороны общественников. На меня уже написали четыре заявления в полицию. Травля идёт на полную катушку: репортажи по телевидению, приезды ОМОНа. Давление чувствуется, и уже два подрядчика прекратили работы, посчитав, что они делают что-то противозаконное.

В итоге работы остановили, и дальнейшая судьба здания пока неизвестна.

Когда начались работы, строители сообщали, что старые стены здания превратились в труху

Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: Байтек Машинери 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

реконструкцияреновация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!