Редизайн, реновация, реконструкция: как в Ярославле исторические здания перекраивают в новодел

— Как можно так портить фасады замечательного 80-летнего дома, который, к сожалению, не входит в списки памятников истории и культуры! — сокрушалась градозащитница Ольга Мазанова.



Действительно, многие подобные здания в Ярославле, несмотря на их исторический внешний вид, не включены ни в какие списки охраны.

Слишком современно

Похожая история случилась со «сталинкой» на улице Победы, 14, где владелец частной клиники решил пристроить дополнение к основному зданию. Короб-новострой встал прямо перед сталинкой, закрыв собой большую часть фасада здания. И нарушения в этом не обнаружили. Здание не является историческим, и правил оформления внешнего облика для этой улицы тоже нет.

— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — рассказывал о пристройке депутат и владелец клиники Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.

