Будем расплачиваться годами: власти рассказали, когда в Ярославле по вечерам станут гореть все фонари

Обновление освещения в Ярославле: когда заменят уличные фонари
Власти Ярославля собираются полностью обновить систему городского освещения, заменив старые фонари с лампами накаливания на светодиодную систему с автономным управлением. Потратить на это придётся 1 миллиард 854 миллиона 93 тысячи рублей. Планы грандиозные, однако важно понимать, как мы дошли до такого состояния, что даже во дворах центра города по вечерам люди подсвечивают себе дорогу телефонами.
Во многом причиной для обновления послужила тёмная осень 2019 года, когда без света оставались целые районы и улицы города, а автомобилисты сбивали пешеходов в темноте. Почему раньше никто не занимался освещением в городе? И как это будет происходить теперь?
Свет нам не принадлежит
В Ярославле сложилась странная ситуация: уже больше десяти лет большинство уличных светильников не принадлежит городу. На сегодняшний день 90% фонарей и сетей владеет частная компания «МРСК Центра — Ярэнерго», а город платит компании за то, чтобы на улицах включался свет, менялись лампы. И только 10% оставшихся фонарей находятся в муниципальной собственности. Все эти годы они просто работали, изнашивались и не обновлялись.
— На протяжении более чем 12 лет после того, как сети продали, системой энергообеспечения города никто не занимался, — рассказывал мэр Ярославля Владимир Волков. — Мы дошли до того момента, когда провода обрываются под собственным весом. Если бы в своё время незаконно не было передано это хозяйство в частные руки, то процесс замены сетей на энергоэффективное освещение прошёл бы быстро.
А вот так объясняли ситуацию в «МРСК Центра — Ярэнерго».
— Организация уличного освещения, в том числе техническое обслуживание и управление режимами горения, для филиала не является профильным видом деятельности и тарифными источниками не обеспечено, — говорили в филиале в «МРСК Центра — Ярэнерго». — Филиал осуществляет содержание и обслуживание систем уличного освещения исключительно на договорной основе. В 2018–2019 годах обслуживанием уличного освещения занимались сторонние организации на основании заключенных муниципальных контрактов.
Иными словами, то, что компания владеет сетями, ещё не значит, что она обязана включать и выключать свет, если за это не заплачено. Беспокоиться о том, чтобы Ярославль был освещён, должны городские власти. То же самое и с энергосберегающими технологиями — частная компания готова заняться этим за деньги.
По данным заместителя мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталия Леженко, в 2020 году город заплатит частной компании 300 миллионов рублей за свет.
Жаловаться на не горящие ночью или, наоборот, долго горящие днем фонари можно в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля по телефону:
Почему так дорого
И мэрия Ярославля, и муниципалитет согласны, что отдавать ежегодно колоссальные суммы на поддержку старых сетей — неэффективная трата бюджета. Это одна из причин, почему принято столь дорогое решение по глобальному обновлению системы.
— Согласно федеральному закону о местном самоуправлении, к вопросам местного значения относится в том числе организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, — объяснил вторую причину, по которой городской бюджет возьмёт на себя нагрузку по обновлению уличного освещения, заммэра Виталий Леженко.
Планируется, что обновление затянется на семь лет и за это время у нас появятся светильники с энергоэффективным управлением. То есть основные траты в 1,85 миллиарда рублей пойдут на большую закупку фонарей и кронштейнов, а также на программное обеспечение.
Каким будет новое освещение
По техническим характеристикам, прописанным в контракте:
- крепление светильника к опоре должно выдерживать скорость ветра 150 км/ч, или 41 м/с, что является настоящим ураганом;
- металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии;
- при эксплуатации ни одна деталь не должна нагреваться до температуры, снижающей надёжность работы светильника;
- в период эксплуатации конструкция и режим работы светильника должны исключать образование гололедных образований на корпусе;
- ресурс работы светильника — не менее 100 тысяч часов.
Кронштейны (опоры, на которых светильник будет крепиться к столбу) будут одинаковыми и простыми для всего города, кроме исторического центра, где внешний вид кронштейнов должны согласовать.
Платить будем семь лет
Оплату за обновление раскидали на семь лет. Расходы полностью берёт на себя бюджет города с 2020 по 2028 год. Власти считают, что всё потраченное нами окупится.
— Срок достижения экономии — семь лет (84 месяца) с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (даты подписания акта о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), — говорится в документах об обустройстве новой системы освещения.