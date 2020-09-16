Будем расплачиваться годами: власти рассказали, когда в Ярославле по вечерам станут гореть все фонари

Свет нам не принадлежит

В Ярославле сложилась странная ситуация: уже больше десяти лет большинство уличных светильников не принадлежит городу. На сегодняшний день 90% фонарей и сетей владеет частная компания «МРСК Центра — Ярэнерго», а город платит компании за то, чтобы на улицах включался свет, менялись лампы. И только 10% оставшихся фонарей находятся в муниципальной собственности. Все эти годы они просто работали, изнашивались и не обновлялись.

— На протяжении более чем 12 лет после того, как сети продали, системой энергообеспечения города никто не занимался, — рассказывал мэр Ярославля Владимир Волков. — Мы дошли до того момента, когда провода обрываются под собственным весом. Если бы в своё время незаконно не было передано это хозяйство в частные руки, то процесс замены сетей на энергоэффективное освещение прошёл бы быстро.



А вот так объясняли ситуацию в «МРСК Центра — Ярэнерго».

— Организация уличного освещения, в том числе техническое обслуживание и управление режимами горения, для филиала не является профильным видом деятельности и тарифными источниками не обеспечено, — говорили в филиале в «МРСК Центра — Ярэнерго». — Филиал осуществляет содержание и обслуживание систем уличного освещения исключительно на договорной основе. В 2018–2019 годах обслуживанием уличного освещения занимались сторонние организации на основании заключенных муниципальных контрактов.

