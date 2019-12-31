В Ярославле настанут тёмные времена: мэрия не нашла денег, чтобы освещать город весь следующий год

Проблему заметила прокуратура, выяснив, что мэрия просто не продлила контракт на освещение города. Тогда вынесли предостережение в адрес и. о. директора департамента городского хозяйства. Но, кажется, опыт этого года ничему нас не научил, и проблема с тёмными улицами может вернуться к нам в новом году. Разбираемся, почему город погружается во тьму и когда это закончится.

Осень 2019 года стала для Ярославля тёмным временем в прямом смысле слова. Жители спотыкались по тёмным дворам, автомобилисты сбивали пешеходов на неосвещённых дорогах. То и дело погружались во тьму целые улицы и микрорайоны .

Мэр Ярославля Владимир Волков в проблеме винит предыдущие власти города. Мол, всё до него было разбазарено и пущено на самотёк.



— Я не соглашусь, что такого не было и вот случилось. На протяжении более 12 лет системой энергообеспечения города никто не занимался, — отвечал на вопросы журналистов про свет мэр Ярославля. — После того как сети продали, ими никто не занимался. Мы дошли до того момента, когда провода обрываются под собственным весом. Если бы в своё время незаконно не было передано это хозяйство в частные руки, то процесс замены сетей на энергоэффективное освещение прошёл бы быстро.

Сейчас часть сетей уличного освещения принадлежит городу, другая весомая часть — компании «МРСК-Центра». Администрация города пытается договориться с владельцем сетей о том, как их будут обновлять и за чей счёт.

— МРСК просчитывает сейчас количество ламп, количество необходимого к замене оборудования на подстанциях. Где-то с июля 2020 мы начнём замещать оборудование на энергоэффективное. После чего мы начнём тратить меньше денег на освещение. И оно будет ярче, чем то, что есть сейчас. То, что есть сейчас, это, конечно, прошлый век, — рассказал мэр Владимир Волков. — То, что освещение к концу 2021 года будет заменено, это уже факт.