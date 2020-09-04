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В Ярославле у Елены Летучей арестовали банковский счёт

Почему известная ведущая лишилась почти 400 тысяч рублей

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Со счёта ведущей списали деньги

Со счёта ведущей списали деньги

В Ярославле у Елены Летучей арестовали банковский счёт

У известной телеведущей Елены Летучей, арестовали банковский счёт. Оказалось, что Елена задолжала по кредиту 350 тысяч рублей.

— На исполнении в отделении судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам УФССП России по Ярославской области на исполнении находилось производство о взыскании с гражданки долга по оплате кредитных платежей в сумме более 350 тысяч рублей, — рассказали судебные приставы. — При выходе по адресу установлено, что должница по месту регистрации появляется редко.

Елена уже давно живёт в другом городе и редко появляется в родном Ярославле.

— Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице в одном из городских банков, — сказали в службе. — Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения.

Со счёта списали почти 400 тысяч рублей для погашения долга и пени.

Теперь запись о долге Елена из базы данных исполнительных производств приставов пропала. Но там ещё осталась запись о мэре Ярославля Владимире Волкове. Глава Ярославля накопил долги по «коммуналке» и объяснил, почему это произошло.

В конце прошлого года семья Елены Летучей оказалась в центре скандала. Мужа телеведущей Юрия Анашенкова обвиняли в недостойном поведении — в том, что он не платил алименты своему сыну.

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Елена Летучаядолг
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