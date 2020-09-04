В Ярославле у Елены Летучей арестовали банковский счёт

Елена уже давно живёт в другом городе и редко появляется в родном Ярославле.



— Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице в одном из городских банков, — сказали в службе. — Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения.



Со счёта списали почти 400 тысяч рублей для погашения долга и пени.



Теперь запись о долге Елена из базы данных исполнительных производств приставов пропала. Но там ещё осталась запись о мэре Ярославля Владимире Волкове. Глава Ярославля накопил долги по «коммуналке» и объяснил, почему это произошло.

В конце прошлого года семья Елены Летучей оказалась в центре скандала. Мужа телеведущей Юрия Анашенкова обвиняли в недостойном поведении — в том, что он не платил алименты своему сыну.

