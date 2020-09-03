Мэр Ярославля накопил долг по «коммуналке»: за дело взялись приставы

Мэр Ярославля Владимир Волков попал в список должников. В подмосковных Люберцах судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство.



— Его задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку, — сообщили в управлении ФССП России по Московской области.



Мы попытались выяснить у Владимира Волкова, откуда образовался долг и почему он не оплачивает «коммуналку», но он не взял трубку. Через некоторое время перезвонил сам и сказал:

