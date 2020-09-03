Мэр Ярославля накопил долг по «коммуналке»: за дело взялись приставы

Мэр Ярославля Владимир Волков накопил долги по «коммуналке»
Мэр Ярославля Владимир Волков попал в список должников. В подмосковных Люберцах судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство.
— Его задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку, — сообщили в управлении ФССП России по Московской области.
Мы попытались выяснить у Владимира Волкова, откуда образовался долг и почему он не оплачивает «коммуналку», но он не взял трубку. Через некоторое время перезвонил сам и сказал:
— На будущее: вы спрашивайте, удобно ли мне разговаривать. Сейчас мне некогда.
Мы переадресовали вопросы в пресс-службу мэрии Ярославля. Сейчас редакция ждёт ответ.
Обновление
Пресс-служба мэра прислала в редакцию ответ Владимира Волкова.
Владимир Волков родился в 1975 году. Трудовой путь начал в 1993 году, с 2004 года занимал руководящие должности в различных организациях. С 2013 по 2016 год работал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области. С 2016 по 2018 год — руководил администрацией Переславля-Залесского. С 3 октября по 5 декабря 2018 года исполнял обязанности мэра города Ярославля, занимая пост заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства. 5 декабря 2018 года был избран депутатами муниципалитета города Ярославля на пост мэра города Ярославля. Женат, воспитывает четверых детей. В интернете ходят слухи, что в Подмосковье Волков был связан с криминальными структурами.