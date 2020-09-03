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Мэр Ярославля накопил долг по «коммуналке»: за дело взялись приставы

В управлении ФССП сообщили, какую сумму должен выплатить Владимир Волков

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Владимир Волков переехал в Ярославль осенью 2018 года

Владимир Волков переехал в Ярославль осенью 2018 года

Мэр Ярославля Владимир Волков накопил долги по «коммуналке»

Мэр Ярославля Владимир Волков попал в список должников. В подмосковных Люберцах судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство.

— Его задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку, — сообщили в управлении ФССП России по Московской области.

Мы попытались выяснить у Владимира Волкова, откуда образовался долг и почему он не оплачивает «коммуналку», но он не взял трубку. Через некоторое время перезвонил сам и сказал:

— На будущее: вы спрашивайте, удобно ли мне разговаривать. Сейчас мне некогда.

Мы переадресовали вопросы в пресс-службу мэрии Ярославля. Сейчас редакция ждёт ответ.

Обновление

Пресс-служба мэра прислала в редакцию ответ Владимира Волкова.

Долг обозначен в пятой колонке

Долг обозначен в пятой колонке

Владимир Волков родился в 1975 году. Трудовой путь начал в 1993 году, с 2004 года занимал руководящие должности в различных организациях. С 2013 по 2016 год работал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области. С 2016 по 2018 год — руководил администрацией Переславля-Залесского. С 3 октября по 5 декабря 2018 года исполнял обязанности мэра города Ярославля, занимая пост заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства. 5 декабря 2018 года был избран депутатами муниципалитета города Ярославля на пост мэра города Ярославля. Женат, воспитывает четверых детей. В интернете ходят слухи, что в Подмосковье Волков был связан с криминальными структурами.

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Владимир Волковсудебные приставыЖКХ
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