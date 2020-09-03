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Тема дняМэр Ярославля накопил долг по «коммуналке»

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«Я обычный человек»: мэр Ярославля объяснил, почему накопил долги за «коммуналку»

Владимир Волков дал комментарий

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Руки не дошли до квитанций за люберецкую квартиру

Руки не дошли до квитанций за люберецкую квартиру

Мэр Ярославля объяснил, почему накопил долги за ЖКХ

Мэр Ярославля Владимир Волков объяснил, почему у него накопился долг по коммунальным платежам (по квитанциям за квартиру в подмосковных Люберцах).

— В Люберцах я не живу, живу в Ярославле. К сожалению, не отследил ситуацию. Я обычный человек, свои коммунальные долги обязательно погашу, — рассказал Владимир Волков.

Долг по «коммуналке» у главы города вырос почти до 29 тысяч.

— Его задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку, — уточнили в управлении ФССП России по Московской области.

Долг обозначен в пятой колонке

Долг обозначен в пятой колонке

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Владимир ВолковПриставыкоммуналкамэр
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