«Я обычный человек»: мэр Ярославля объяснил, почему накопил долги за «коммуналку»

Мэр Ярославля Владимир Волков объяснил, почему у него накопился долг по коммунальным платежам (по квитанциям за квартиру в подмосковных Люберцах).

— В Люберцах я не живу, живу в Ярославле. К сожалению, не отследил ситуацию. Я обычный человек, свои коммунальные долги обязательно погашу, — рассказал Владимир Волков.



Долг по «коммуналке» у главы города вырос почти до 29 тысяч.

— Его задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию составляет 28 тысяч 703 рубля 41 копейку, — уточнили в управлении ФССП России по Московской области.