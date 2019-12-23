«Шантаж и бесконечные угрозы»: у семьи Елены Летучей вымогают миллионы

Скандал разгорелся вокруг семьи известной телеведущей и продюсера из Ярославля Елены Летучей. Юрист Екатерина Гордон пристыдила звезду на своей странице в Instagram, обвинив её в том, что она ведёт себя недостойно. Речь идёт об алиментах, которые муж Летучей Юрий Анашенков не платит своему сыну от предыдущей возлюбленной.
— Лен, Летучая, ну если ты за правду... Ты въехала в дом, в котором женщина с детками сделала ремонт, — написала Гордон. — Твой мужчина не платит своему ребенку... Ты перечислила со своей карты 10 тысяч, типа демонстративно. Ну какой «Шанель», Ленк, и все эти высокопарные понты про мусор. Это же просто подло. Исправляйся, Лен.
Сама Елена Летучая не согласна с тем, что про неё и её супруга пишет юрист. И в открытую делится своим мнением по поводу происходящего.
— Деньги выплачивались, и немаленькие, — заявляет телезвезда. — Муж доверял бывшей, а она захотела миллионы. И начала шантажировать сыном, зная, как он его любит. Бесконечные угрозы: она то миллионы требует, то сына не даёт.
Елена Летучая вышла замуж за Юрия Анашенкова в 2016 году. Свадьба состоялась на греческом курорте Санторини, а медовый месяц молодожёны провели на Мальдивах, а после ещё и съездили на Бали.