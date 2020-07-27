«Определённый плюс в этом есть»: в Ярославской области размыло губернаторский мост за 50 миллионов

В Некрасовском районе Ярославской области дождём размыло мост через реку Солоницу, который отремонтировали только в прошлом году.



— Мост, который вологодская компания ремонтировала почти год, открыли менее года назад. После каждого дождя мост делают, подсыпают, а его снова размывает. Причём, каждый следующий раз размывает всё шире, и всё больше песка стекает на дорогу, — жалуются жители в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте». — Это что получается, весь гарантийный срок будет так? А потом за счёт местного бюджета ремонты начнутся?



Напомним, что мост открыли только в ноябре прошлого года. Распоряжение о его ремонте давал сам губернатор Дмитрий Миронов. Работы обошлись в 50 миллионов рублей.

