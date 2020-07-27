«Определённый плюс в этом есть»: в Ярославской области размыло губернаторский мост за 50 миллионов

В Некрасовском районе Ярославской области дождём размыло мост через реку Солоницу, который отремонтировали только в прошлом году.
— Мост, который вологодская компания ремонтировала почти год, открыли менее года назад. После каждого дождя мост делают, подсыпают, а его снова размывает. Причём, каждый следующий раз размывает всё шире, и всё больше песка стекает на дорогу, — жалуются жители в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте». — Это что получается, весь гарантийный срок будет так? А потом за счёт местного бюджета ремонты начнутся?
Напомним, что мост открыли только в ноябре прошлого года. Распоряжение о его ремонте давал сам губернатор Дмитрий Миронов. Работы обошлись в 50 миллионов рублей.
— Об аварийном состоянии моста некрасовцы рассказали мне, когда я приезжал в район. Поскольку мост имеет большое социальное значение, приняли решение полностью его восстановить, — говорил на открытии движения по мосту в ноябре 2019 года глава региона.
У сооружения укрепили пролетное строение, заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили новые перила и опоры освещения. Только буквально через месяц после ремонта мост снова размыло. И теперь, по словам местных жителей, это происходит периодически.
Ситуацию прокомментировал глава Некрасовского сельского поселения Владимир Лосев.
— В пятницу, 24 июля, из-за сильного ливня размыло откос дамбы с правой стороны моста через реку Солоницу. Подрядная организация «Вологодавтодор», выполнявшая работы по капительному ремонту железобетонного моста, в течение 8 лет с момента подписания контракта обязана устранять дефекты. В рамках данных гарантийных обязательств в «Вологодавтодор» незамедлительно была направлена претензия для устранения дефектов. Ранее подобный инцидент уже случался. Сильные ливневые дожди образуют большой поток воды со всей центральной части поселка и улицы Кооперативной, который стекает на дамбу. Выполненная по проекту ливневая канализация с большим потоком воды не справляется, — констатировал Лосев.
Причём, чиновник сумел найти положительное в происходящем.
— Определенный плюс в этом есть: сама природа дает нам возможность испытания всех систем моста именно в первый год гарантийных обязательств. Это позволит найти правильное инженерное решение и предотвратить эти недостатки, — отметил он.
В ближайшие дни руководство администрации района и специалисты подрядной организации договорились встретиться, чтобы найти инженерное решение для устранения недостатков в конструкции сооружения.
Напомним, недавно жители нескольких деревень в Угличском районе остались без моста. Его перекосило так, что ходить по нему стало просто невозможно. А в апреле в поселке Борисоглебском пополам сложился мост, построенный за 20 миллионов рублей.