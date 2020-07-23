«Просил же не трогать»: чиновник из Ярославской области поплатился за рухнувший мост

Сегодня глава Борисоглебского района Владимир Попов отчитался о своей работе за 2019 год. Примечательным в отчёте стал пункт о рухнувшем мосте.
Мост сложился пополам в посёлке Борисоглебском 22 апреля. Обе части моста просто рухнули в воду. Тогда власти выдали версию, что виноват во всём ветер. Но теперь эту версию отмели, и глава района дал новую.
— В газете я писал о том, чтобы жители не трогали мост, но меня жители не послушали, и поэтому он упал. В том, что сломался мост, виноват какой-то неизвестный специалист, который отрезал механизм натяжения креплений и унес в неизвестном направлении. Ветер тут оказывается ни при чем, — процитировал главу паблик «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».
В разговоре с журналистом портала 76.RU Попов развернул мысль. Говорит, он еще зимой предупреждал, что ничего откручивать от моста не надо. Но кто-то всё же добрался до натяжного механизма с одного края и ослабил его.
— На другой-то стороне всё нормально, а с этой открутили, — говорит Владимир Попов.
На восстановление моста теперь надо 8 миллионов, а сам он обошёлся в 20.
— Денег нет, — сказал глава района.
На заседании, где читали отчёт, Попову досталось по полной. Припомнили нереконструированный стадион, мост этот рухнувший, плачевное состояние автотранспортного предприятия и плохие дороги.
— Такое ощущение, что в районе виноваты все, кроме главы и администрации — департамент финансов, департамент культуры, — цитирует присутствовавшего на заседании зампредседателя областной думы Николая Александрычева паблик «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».
В итоге Попову собрание представителей поставило неуд за проделанную работу.
Глава района с оценкой не согласен.
— Я свой отчёт отдам в прокуратуру, там разберутся, а депутаты своё решение ещё должны обосновать, объяснить, где мы что не так сделали, — заявил Попов.