«Просил же не трогать»: чиновник из Ярославской области поплатился за рухнувший мост

Сегодня глава Борисоглебского района Владимир Попов отчитался о своей работе за 2019 год. Примечательным в отчёте стал пункт о рухнувшем мосте.



Мост сложился пополам в посёлке Борисоглебском 22 апреля. Обе части моста просто рухнули в воду. Тогда власти выдали версию, что виноват во всём ветер. Но теперь эту версию отмели, и глава района дал новую.



— В газете я писал о том, чтобы жители не трогали мост, но меня жители не послушали, и поэтому он упал. В том, что сломался мост, виноват какой-то неизвестный специалист, который отрезал механизм натяжения креплений и унес в неизвестном направлении. Ветер тут оказывается ни при чем, — процитировал главу паблик «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».