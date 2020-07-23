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Тема дняРухнул мост в Ярославской области: причина

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«Просил же не трогать»: чиновник из Ярославской области поплатился за рухнувший мост

Почему снесло новую конструкцию за 20 миллионов

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Владимир Попов назвал свою версию обрушения моста

Владимир Попов назвал свою версию обрушения моста

Сегодня глава Борисоглебского района Владимир Попов отчитался о своей работе за 2019 год. Примечательным в отчёте стал пункт о рухнувшем мосте.

Мост сложился пополам в посёлке Борисоглебском 22 апреля. Обе части моста просто рухнули в воду. Тогда власти выдали версию, что виноват во всём ветер. Но теперь эту версию отмели, и глава района дал новую.

— В газете я писал о том, чтобы жители не трогали мост, но меня жители не послушали, и поэтому он упал. В том, что сломался мост, виноват какой-то неизвестный специалист, который отрезал механизм натяжения креплений и унес в неизвестном направлении. Ветер тут оказывается ни при чем, — процитировал главу паблик «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».

В разговоре с журналистом портала 76.RU Попов развернул мысль. Говорит, он еще зимой предупреждал, что ничего откручивать от моста не надо. Но кто-то всё же добрался до натяжного механизма с одного края и ослабил его.

— На другой-то стороне всё нормально, а с этой открутили, — говорит Владимир Попов.

На восстановление моста теперь надо 8 миллионов, а сам он обошёлся в 20.

— Денег нет, — сказал глава района.

На заседании, где читали отчёт, Попову досталось по полной. Припомнили нереконструированный стадион, мост этот рухнувший, плачевное состояние автотранспортного предприятия и плохие дороги.

— Такое ощущение, что в районе виноваты все, кроме главы и администрации — департамент финансов, департамент культуры, — цитирует присутствовавшего на заседании зампредседателя областной думы Николая Александрычева паблик «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».

В итоге Попову собрание представителей поставило неуд за проделанную работу.

Глава района с оценкой не согласен.

— Я свой отчёт отдам в прокуратуру, там разберутся, а депутаты своё решение ещё должны обосновать, объяснить, где мы что не так сделали, — заявил Попов.

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рухнул мост
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