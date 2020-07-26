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Стариков лишили «тропы жизни»: в Угличском районе перекосило мост, который недавно ремонтировали

Как на это отреагировали власти поселения в Ярославской области

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Жители нескольких деревень в Угличском районе остались без моста, который соединял эти деревни. Старый деревянный мост перекосило так, что ходить по нему невозможно.

— Жители деревень Углического района практически отрезаны от мира. Переправа, соединяющая деревни Фалюково с соседними поселениями, разрушалась на глазах и еле выдерживает вес человеческого тела. Пожилым людям и инвалидам перейти ее было невозможно, — написала в группе «Подслушано | Углич» Виктория, выложившая видео с разрушающимся мостом.

Женщина уточнила — мост ремонтировали в ноябре 2019 года. Но лето его снова стало выкручивать в одну сторону.

— Жители деревень неоднократно обращались в администрацию, на последнее обращение был ответ, что ремонт будет произведён в июне 2020-го. Сейчас конец июля, и переправа вот в таком состоянии, — говорит Виктория. — Эта переправа является для жителей деревни «тропой жизни»: все блага цивилизации — больница, продуктовый магазин, почта — находятся в соседней деревне. Мост старый, ветхий. Местные жители латали его собственными силами, перекрывая дыры досками. Врачам и почтальонам просто невозможно добраться. Конечно, есть объездная дорога — это 12 км туда и обратно. Выходить на такую дистанцию за продуктами и за другими средствами существования старики и инвалиды не рискуют, да и попросту эту «тропу жизни» им не осилить.

На разрушающийся мост в соцсетях действительно жаловались ещё в июне. Тогда в комментариях от паблика Угличского района жителям ответили так:

— По информации главы сельского поселения Марины Аракчеевой, из-за сильного подъема воды в Улейме подрядчик уже несколько недель не может приступить к работам. Работы начнутся после спада воды. Примерные сроки выполнения ремонта — до конца июня.

С тех пор мост перекосило ещё больше.

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