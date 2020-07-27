Чтобы не запутаться в COVID-ограничениях: что уже работает в Ярославле, а что ещё нет

Почти каждую неделю власти понемногу снимают коронавирусные ограничения. И многие путаются — что уже работает, а что ещё нет. Давайте разберемся, как всё обстоит на сегодняшний день:
Разрешено
- торговые центры, магазины;
- рестораны, кафе бары (на веранде и внутри помещения);
- очное посещение электронных читальных залов в библиотеках, но только по предварительной записи;
- учреждения спортивной подготовки (в половину мощности, но родителям по-прежнему запрещено присутствовать на тренировках детей);
- музеи и выставочные залы (но с нормой по количеству человек, одновременно находящихся в помещении);
- бассейны (ловите обзор);
- детсады — в режиме дежурных групп (почему всё так).
Ещё закрыто
- кинотеатры (кроме автокинотеатра);
- театры;
- детские развлечения.
Масочный режим всё ещё действует — маску обязательно надо носить в магазинах.