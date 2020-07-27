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Тема дняЧто уже открылось в Ярославле, а что ещё нет

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Чтобы не запутаться в COVID-ограничениях: что уже работает в Ярославле, а что ещё нет

Какие учреждения в Ярославской области ещё не открылись

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Даём список снятых и еще действующих ограничений

Даём список снятых и еще действующих ограничений

Почти каждую неделю власти понемногу снимают коронавирусные ограничения. И многие путаются — что уже работает, а что ещё нет. Давайте разберемся, как всё обстоит на сегодняшний день:

Разрешено

  • торговые центры, магазины;
  • рестораны, кафе бары (на веранде и внутри помещения);
  • очное посещение электронных читальных залов в библиотеках, но только по предварительной записи;
  • учреждения спортивной подготовки (в половину мощности, но родителям по-прежнему запрещено присутствовать на тренировках детей);
  • музеи и выставочные залы (но с нормой по количеству человек, одновременно находящихся в помещении);

Ещё закрыто

  • театры;
  • детские развлечения.

Масочный режим всё ещё действует — маску обязательно надо носить в магазинах.

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COVID-19коронавирусмасочный режим
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