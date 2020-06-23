Больницы и поликлиники возвращаются к обычному режиму работы: что уже действует в привычном формате

В Ярославской области больницы и поликлиники с 15 июня начали возвращаться к привычному режиму работы.
— Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних двух недель мы наблюдаем снижение количества заболевших и поступающих в инфекционные отделения, — прокомментировал директор департамента здравоохранения фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
По словам директора департамента здравоохранения, в первую очередь возобновляют работу те направления, которые наиболее востребованы у пациентов. При этом в поликлиниках стараются разграничивать потоки посетителей — на здоровых (кто обращается за справками для санаториев, детских садов) и больных. Для пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции создают фильтр-боксы, где больных осматривают и принимают решения, куда направлять дальше.
Руслан Саитгареев отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом область готова развернуть дополнительные койки для больных, вновь мобилизовать нужных специалистов и ужесточить карантинные меры.
Что уже работает с 15 июня в ярославских больницах и поликлиниках:
- вакцинация детей и призывников, плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий;
- медкомиссии для получения справок для ГИБДД, для разрешения на оружие, для мигрантов;
- выездная служба оказания медицинской помощи пациентам на дому — выездные фельдшерско-акушерские бригады, врачи общей практики;
- отделения для больных с сердечно-сосудистыми, гастро- и онкозаболеваниями;
Постепенно спектр медицинских услуг в больницах и поликлиниках будет расширяться.
Напомним, в поликлиниках скоро должны начать делать тесты на коронавирус.