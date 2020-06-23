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Больницы и поликлиники возвращаются к обычному режиму работы: что уже действует в привычном формате

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области

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C 15 июня ярославские больницы и поликлиники начали возвращаться к обычному формату работы

C 15 июня ярославские больницы и поликлиники начали возвращаться к обычному формату работы

В Ярославской области больницы и поликлиники с 15 июня начали возвращаться к привычному режиму работы.

— Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних двух недель мы наблюдаем снижение количества заболевших и поступающих в инфекционные отделения, — прокомментировал директор департамента здравоохранения фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

По словам директора департамента здравоохранения, в первую очередь возобновляют работу те направления, которые наиболее востребованы у пациентов. При этом в поликлиниках стараются разграничивать потоки посетителей — на здоровых (кто обращается за справками для санаториев, детских садов) и больных. Для пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции создают фильтр-боксы, где больных осматривают и принимают решения, куда направлять дальше.

Руслан Саитгареев отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом область готова развернуть дополнительные койки для больных, вновь мобилизовать нужных специалистов и ужесточить карантинные меры.

Что уже работает с 15 июня в ярославских больницах и поликлиниках:

  • вакцинация детей и призывников, плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий;
  • медкомиссии для получения справок для ГИБДД, для разрешения на оружие, для мигрантов;
  • выездная служба оказания медицинской помощи пациентам на дому — выездные фельдшерско-акушерские бригады, врачи общей практики;
  • отделения для больных с сердечно-сосудистыми, гастро- и онкозаболеваниями;

Постепенно спектр медицинских услуг в больницах и поликлиниках будет расширяться.

Напомним, в поликлиниках скоро должны начать делать тесты на коронавирус.

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коронавирусбольницыполиклиникирежим работы
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