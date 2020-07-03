Как будут открывать садики в Ярославской области: родителям выставили условие

В Ярославской области расширят работу дежурных групп в детских садах. С 6 июля с родителей перестанут требовать справки с места работы. Правда, потребуется медзаключение об отсутствии контактов с больными.
— Родители смогут сделать это самостоятельно, однако, чтобы не создавать очереди в поликлиниках, организуем все централизованно. Информацию будут запрашивать сами дошкольные учреждения — списки тех, кто собирается выйти в сад, они передадут в медучреждения и затем уведомят семьи о полученном разрешении. Надо учитывать, что на получение таких сведений потребуется время, поэтому просим сообщить о возвращении в садики заблаговременно, — написал на своей страничке в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.
Открыть садики ярославцы просили правительство уже давно.
— Сделали это, как только позволила ситуация. Понимаю, что вы ждете полного открытия детских садов, но, к сожалению, это возможно только на третьем этапе снятия ограничений. Мы пока остаемся на втором, — пояснил Миронов.
Также губернатор пообещал, что со следующей недели в регионе откроют еще ряд учреждений. Более подробно об этом он пообещал сообщить чуть позже.
Напомним, слухи о том, что садики с 6 июля перейдут в более привычный режим работы, появились ещё неделю назад. Сейчас сады работают в режиме дежурных групп, в каждую из которых может ходить не более 12 детей. При этом с родителей требуют справки от работодателей о том, что они вынуждены ходить на работу.