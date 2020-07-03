Как будут открывать садики в Ярославской области: родителям выставили условие

Открыть садики ярославцы просили правительство уже давно.



— Сделали это, как только позволила ситуация. Понимаю, что вы ждете полного открытия детских садов, но, к сожалению, это возможно только на третьем этапе снятия ограничений. Мы пока остаемся на втором, — пояснил Миронов.

Также губернатор пообещал, что со следующей недели в регионе откроют еще ряд учреждений. Более подробно об этом он пообещал сообщить чуть позже.

Напомним, слухи о том, что садики с 6 июля перейдут в более привычный режим работы, появились ещё неделю назад. Сейчас сады работают в режиме дежурных групп, в каждую из которых может ходить не более 12 детей. При этом с родителей требуют справки от работодателей о том, что они вынуждены ходить на работу.