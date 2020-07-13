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Масочный режим продолжается: что открылось, а что ещё под запретом в Ярославской области

В регионе готовятся к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса

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В общественные места без масок всё ещё нельзя

В общественные места без масок всё ещё нельзя

В конце прошлой недели в Ярославской области разрешили работать в полном объёме кафе, ресторанам, барам и столовым, в том числе и тем, которые расположены на фуд-кортах, но с оговоркой — все должны выполнять требования Роспотребнадзора.

— Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях, — сказал губернатор региона Дмитрий Миронов. — Не хотим допустить отката назад.

Проверять, насколько безопасно в кафе, будут специалисты департамента АПК и потребительского рынка.

Вместе с тем в Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Его продлили до 1 августа. Если заболеваемость COVID-19 не будет увеличиваться, то в правительстве области начнут подготовку к третьему этапу снятия ограничений, когда работать разрешат кинотеатрам и развлекательным заведениям, можно будет проводить матчи со зрителями и концерты.

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