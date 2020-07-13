Масочный режим продолжается: что открылось, а что ещё под запретом в Ярославской области

В конце прошлой недели в Ярославской области разрешили работать в полном объёме кафе, ресторанам, барам и столовым, в том числе и тем, которые расположены на фуд-кортах, но с оговоркой — все должны выполнять требования Роспотребнадзора.



— Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях, — сказал губернатор региона Дмитрий Миронов. — Не хотим допустить отката назад.



Проверять, насколько безопасно в кафе, будут специалисты департамента АПК и потребительского рынка.

