«Никого в воду не пускают»: в Ярославле полиция и чиновники устроили облаву на пляже

В воскресенье, 5 июля, ярославцы, отправившиеся на пляж озера Техас на Шевелюхе, вместо беспечного отдыха у воды столкнулись с неприятностями. Сюда приехали полицейские и сотрудники администрации Заволжского района и всем запретили купаться.
— Всё перегородили, никого в воду не пускают, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» Роман Мордашов. — А тех, кого видели в воде, подзывали и что-то заполняли, бланки какие-то. Может, штраф или объяснение.
Видео: Роман Мордашов, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
В полиции подтвердили, что их сотрудники совместно с представителями районной администрации, выезжали в рейд по водоёмам, где купание запрещено.
— С гражданами проведены профилактические беседы с разъяснением ответственности за несоблюдение правил поведения на водных объектах. В отношении 10 граждан собраны административные материалы за совершение правонарушения и направлены в административную комиссию территориальной администрации для дальнейшего производства и принятия решения, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, в Ярославле действуют три официальных пляжа — Тверицкий, Центральный и пляж в Дзержинском районе. Но сейчас купание на них запрещено — вода не соответствует санитарным нормам. В неофициальных местах купаться также нельзя, так как это может быть опасно — у озер и карьеров нет спасательных постов, не обследовано дно. Более того, вода в карьере на Шевелюхе, по данным Роспотребнадзора, также не соответствует санитарным требованиям. По областному закону об административных правонарушениях, за купание в запрещённых местах, где установлены соответствующие запрещающие надписи или знаки, на нарушителей может быть наложен штраф — 1000 рублей.
Напомним, на Тверицком пляже в пятницу чуть не утонул ребёнка. Спасатели его вытащили, когда он уже опустился на дно.