«Никого в воду не пускают»: в Ярославле полиция и чиновники устроили облаву на пляже

— С гражданами проведены профилактические беседы с разъяснением ответственности за несоблюдение правил поведения на водных объектах. В отношении 10 граждан собраны административные материалы за совершение правонарушения и направлены в административную комиссию территориальной администрации для дальнейшего производства и принятия решения, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, в Ярославле действуют три официальных пляжа — Тверицкий, Центральный и пляж в Дзержинском районе. Но сейчас купание на них запрещено — вода не соответствует санитарным нормам. В неофициальных местах купаться также нельзя, так как это может быть опасно — у озер и карьеров нет спасательных постов, не обследовано дно. Более того, вода в карьере на Шевелюхе, по данным Роспотребнадзора, также не соответствует санитарным требованиям. По областному закону об административных правонарушениях, за купание в запрещённых местах, где установлены соответствующие запрещающие надписи или знаки, на нарушителей может быть наложен штраф — 1000 рублей.