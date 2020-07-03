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Тверицкий пляж в Ярославле закрыли для купания

Причины этого назвал глава Заволжского района

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В Ярославле закрыты для купания все три официальных пляжа

В Ярославле закрыты для купания все три официальных пляжа

Тверицкий пляж в Ярославле закрыли для купания.

— Купание запрещено в связи с тем, что качество воды по результатам лабораторных исследований не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим и паразитологическим показателям, — рассказал на своей страничке в соцсетях глава администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

Напомним, до недавнего времени Тверицкий пляж был единственным в городе, где качество воды позволяло купаться. Правда, посещать его из-за коронавирусных ограничений было запрещено. Также в Ярославле действуют ещё два официальных пляжа — в Дзержинском районе и на Которосли в центре. Однако там с самого начала лета микробиологические показатели не соответствовали нормам.

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